李玟去世│傳半年前患乳癌做手術　女性最常見癌症　6大症狀要求醫

樂壇天后李玟（CoCo）7月5日離世，終年48歲，消息震撼樂迷。台灣傳媒報道，李玟除受抑鬱症困擾外，近半年患上乳癌，連媽媽都不知情，抗癌期間獨自入院，老公卻繼續外遊。



乳癌是香港女性最常見癌症，截至2020年，佔女性癌症新症總數的28.4%。而乳癌同時位列女性癌症殺手第三位，截至2021年，因癌病死亡的女性有12.4%都是患上乳癌。如女性出現6個症狀，就應及早求醫。



一代天后隕落，台媒報道李玟半年前患上乳癌。（微博@CoCo李玟）

天后李玟離世，消息震驚兩岸三地，粉絲網民皆不捨。台媒《ETtoday星光雲》傳出消息，指音樂製作人鄭在允在社交平台透露，李玟幾個月前向她透露自己正偷偷抗癌。報道引述知情人士爆料，李玟半年前患上乳癌，要獨自面對，「連媽媽都不知道」，其間只有姐姐陪伴。不過，報道未提及李玟乳癌期數，只是發現得早，很快切除了腫瘤，之後無做化療。

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事實上，乳癌同時困擾很多香港女性，據衛生防護中心資料，乳癌是香港女性最常見癌症，截至2020年，佔女性癌症新症總數的28.4%，男性患乳癌亦偶然發生，2020年香港錄得32宗男性乳癌新症。

乳癌位列女性癌症殺手第三位，僅次於肺癌和大腸癌，2021年有791名女性死於乳癌，佔女性癌症死亡人數12.4%。早期乳癌症狀不容易察覺，除了出現可疑硬塊，乳房大小或形狀改變等都可能是患癌症狀，故若出現以下6個症狀，就要及早求醫：

1）乳房出現硬塊

2）乳房的大小或形狀改變

3）乳房或乳頭皮膚出現異樣（例如：變紅、呈鱗片狀、變厚或猶如「橙皮」）

4）乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

5）乳房或腋下新出現持續的不適或疼痛

6）腋下有新增硬塊或皮膚變厚



衛生署亦列出減低患上乳癌機會方法，包括「恆常進行體能活動」、「避免飲酒」、「均衡飲食」、「保持健康體重和腰圍」、「較年青時生育，並延長母乳餵哺期」。

（綜合）

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