李玟離世震驚中港台　網民一致認定這首歌最經典：當年全台一直播

李玟驚傳輕生辭世享年48歲，胞姊昨（5）日晚間在臉書發文證實，李玟數年前罹患抑鬱症，近日病情急轉直下，2日在家中輕生，送院搶救不治。PTT網民聽聞噩耗也群起哀悼，一群網民紛紛懷念李玟出道以來的經典歌曲，淚刷一整排〈Di Da Di〉。



【相關圖輯】李玟Coco去世｜微博留最後身影 數月前躺床「痛苦表情」惹心疼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

李玟過世消息曝光後引起各界震驚，有網民在PTT以「李玟哪首歌最經典」為題發文，他哀嘆「不敢相信李玟會是這樣的結局」，難怪近期都沒有在螢光幕前亮相。原PO話鋒一轉談到李玟生前的經典歌曲，不禁好奇眾人心中最愛的是哪一首？

貼文曝光後瞬間引起討論，「〈月光愛人〉」、「〈刀馬旦〉」、「〈真想見到你〉、〈我依然是你的情人〉」、「〈愛我久一點〉，經典」、「最喜歡〈第九夜〉」、「沒人聽過〈玫瑰園〉嗎？」、「她慢歌也好聽，音色豐富華麗」。

【圖輯】點圖放大看更多李玟生前照👇👇👇

+ 30

不過最能引起網民共鳴的李玟經典歌曲非〈Di Da Di〉莫屬，「〈Di Da Di〉，那段時期全台灣一直放」、「〈Di Da Di〉最有名，但其實很多歌都很好聽」、「超多，但秒想就是〈Di Da Di〉」。

【相關圖輯】李玟去世｜鄧紫棋蔡依林梁靜茹許瑋甯哀悼 小S：不會忘記妳笑容（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

【相關圖輯】李玟Coco去世｜王力宏王心凌楊丞琳蕭亞軒向歌后致哀 發文超催淚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

延伸閱讀：

李玟「冷靜不愛哭」 自爆曾為「1件事」流淚：我滿生氣的

真正鬥士！李玟奮戰病魔 密友親曝她「幾個月前罹癌」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】