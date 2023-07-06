李玟｜10句不該對抑鬱病人說的話　講「有人慘過你」攞景定贈慶？

李玟（CoCo）不敵抑鬱症輕生離世，享年48歲，消息一出震驚華人演藝圈。台灣知名作家苦苓過去曾多次飽受抑鬱症狀所擾，他以過來人經驗列出「請不要跟抑鬱症患者講的10句話」，引來網友廣大迴響。



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苦苓去年因發現肝臟有腫瘤，雖然是良性腫瘤也已動刀切除，但當時卻也因為健康失衡引發抑鬱症狀，甚至還曾一度想輕生，後來就醫吃藥控制症狀已好轉。昨（5日）李玟傳出離世消息，苦苓則在臉書發文列出10句別向抑鬱症患者講的話，當中包括：「你要想開一點、你要振作起來、一切都會變好的...我支持你，加油！」等等。

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苦苓解釋，面對抑鬱症患者，其實你可以聽他訴說就好，「不然就靜靜的陪伴、讓他知道『我在這裡』，如果能過（可能須要很久），就過了；如果過不了，至少他不再痛苦。」發文一出，許多網友紛紛在底下留言表示認同，「沒親身經歷過的，真的不要再說什麼感同身受了！」、「正確.... 只要讓他知道『我在你旁邊』就好~」、「苦苓大哥熬過來了！」、「陪伴勝過千言萬語」。

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事實上，苦苓去年曾上節目談自身經歷，表示有抑鬱症狀的人「最怕的就是你覺得這個世界根本不需要我，然後我也不知道要做什麼好，我對這個世界也沒有興趣」。他建議，應設法培養一些興趣、愛好，甚至要想辦法跳出舒適圈，「你就是不要（過得）那麼舒服」；若要關心抑鬱症親友，也別用安慰、鼓勵的方式，只要在他旁邊陪伴就好，讓他知道「我在你身邊，你不是寂寞的」，並告訴對方若真的受不了、有什麼需求都可以說出來。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】