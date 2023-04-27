日最強慳妹一餐只花3蚊　15年掃三棟樓做包租婆　發達過程超勵志

日本綜藝節目《幸せ！ボンビーガール》（幸福！貧窮女孩）曾經訪問過號稱「日本最節省女孩」的田母神咲，她採取極致省錢法，減少日常開支，例如將三餐費用控制在200日幣（約港幣12元），只穿別人給的二手衫，最後花了15年的時間，在33歲時已買下三棟樓，還實現夢想開了一家貓咪咖啡廳。



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田母神咲18歲時就發願要在34歲前買樓，大學畢業後她進入地產公司工作，把大部分的薪水都存下來，並且努力省吃儉用。她到超市只會買「半價」、「打折」的食材，三餐預算控制在日幣200元（港幣12元），早餐多是果醬多士、午餐常是三文魚配白飯、晚餐則是蔬菜烏龍麵，每餐通常大約日幣50元（約港幣3元）上下，甚至也不買碗，直接用鍋子吃飯。

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田母神咲從來不花錢買新衫，穿的都是親友給的二手衫，屋內的傢俱都是從路上撿別人不要、回收的，而且她堅持以個位數為單位詳細記帳，日幣1元之差也得仔細計算，連參拜神社投入的5元硬幣也會記下來。

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在這樣堅持省錢生活之下，田母神咲27歲就拿出日幣1000萬元（約港幣58.5萬元）買了第一棟房子，隔2年再度貸款買了日幣1800萬元（約港幣105.3萬元），改成分租套房一邊收租、一邊存錢，最後在33歲時買下第三個物業，達成了當初的理財目標。已經是「包租婆」的她仍然繼續存錢，維持節儉生活，夢想中的貓咪咖啡廳也順利開幕。

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