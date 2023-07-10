減肥｜遭身體「背叛」瘦身易無效　醫生分享「6大建議」控制體重

減肥非常困難，難到很多人都想放棄。台灣一名研究體重管理的醫生解釋，每個人都有「體重設定點」，換言之，身體內部有一個調節系統，透過大腦下視丘發出訊號和荷爾蒙分泌等方式，令到人體盡量維持恆定狀態，體重不會快速下降。他分享「六大建議」，讓民眾健康調整自己的體重設定點。



最理想是每周減重1%。（《瘦身男女》電影截圖）

每周減重1%

減重醫師蕭捷健在facebook專頁發文，他假設一個人的體重是70公斤，可以每周減去0.7公斤，「如果減重速度過快，超過每周2%體重，身體可能會以為出現了危險」，反而會進入一種儲存能量的模式，減緩代謝速率，以節省能量消耗，「體重很快就會停滯，容易產生復胖的情況」，所以在減重的過程中，重要的是不要感到飢餓。

攝取足夠蛋白質

蕭醫師建議每天攝取每公斤體重1倍至2倍的蛋白質，例如體重達到70公斤，每天需要攝取70公克至140公克的蛋白質，並且均勻分配在一整天的飲食中，避免減重過程中肌肉流失，「如果吃不下那麼多豆、魚、蛋、肉類或奶類，也可以適時補充乳清蛋白或大豆蛋白」。

蕭醫師表示，應在減重的週期中設定一個休息點，當減去體重的10%時，就讓身體暫時停下休息。（《瘦身男女》電影截圖）

減去體重10%需休息

蕭醫師指出，應在減重的週期中設定一個休息點，當減去體重的10%時，就讓身體暫時停下，讓自己的身體有3至6個月的時間適應新體重，民眾應每日攝取能夠維持體重平衡的熱量，以保持新的體重設定點。

肌力訓練和有氧運動有效管理體重。（《瘦身男女》電影截圖）

肌力訓練和有氧運動

透過運動，增加身體肌肉量，不但可以提升基礎代謝率，而且具有塑形效果，讓民眾在下一波減重狀態中更加出色。

蕭醫師建議每天至少睡滿7小時，而且增加非運動性活動產生熱量。（《瘦身男女》電影截圖）

充足睡眠

蕭醫師建議每天至少睡滿7小時。如果睡眠不足，瘦體素會減少，進食時會很難達到「飽足點」，減重就容易失敗，「飽足點」就是看到平常想吃的食物也吃不下、不想吃了。

增加非運動性活動產生熱量

蕭醫師指出，增加非運動性活動產生熱量（NEAT）除了有意識地運動之外，例如健身、慢跑、跳繩、打球等，還包括日常生活中活動消耗的熱量，包括走路、行樓梯、搬東西、做家務，這些日常活動所燃燒的熱量其實比跑步半小時燃燒的還要多，因此我們應該盡量不坐，而是站立，多走路、行樓梯，維持高水平的非運動性活動產生熱量，讓減重和減脂效果更好。

（facebook專頁「減重醫師蕭捷健」）