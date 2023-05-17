168斷食法除減肥仲可買樓？最低工資女揭超狂慳錢法：5年儲夠首期

年輕人努力賺錢、想盡辦法存錢，都是為了朝提升生活品質的目標前進。



但近日一名台灣女網友自稱每月領基本工資26,400元（台幣，下同），每月開銷控制在15,400元，5年後就能存下60萬首期款，預計能買300萬的單位。

不過，許多網友聽了她的存錢計畫卻相當傻眼，質疑：「難道退休後要喝西北風嗎？」

點圖看看該女網友的超誇張存錢法及網民的反應：

+ 14

一名網友透過PTT發問：「基本工資＋租房子可以生存下來嗎？」他認為在物價飛漲的情況下，領低薪加上租房度日，根本就不敢想結婚生子，甚至買樓、買車的目標。

對此，另一名女網友回文分享，她目前月領基本工資26,400元，扣掉勞健保、每月實發金額25,357元。若再算上基本開銷，她透露實行168斷食法，一個月餐費只需6,000元，租房也選最便宜的4,000元套房，電信資費399元，加上其他電車車油錢、治裝費、雜支和娛樂費等開支抓一個月5,000元。

【延伸閱讀】港女慘被迷姦 誤信對方答應「出錢買樓照顧」 最後竟中伏原告變被告（點圖放大閱讀）：

+ 35

她精算後發現一個月開銷約15,400元，「一個月可以存1萬，1年12萬，5年60萬」，她認為靠著這樣的存錢法「大概可以買300萬的房了」，她也直言「找一下一定有這價位的房子，都已經是領基本工資（台灣最底工資為每月25,250元）的人了，沒什麼好挑的了」。

貼文曝光後，不少人都對該網友的存錢計畫歎為觀止，紛紛留言「祈禱自己不要白內障、關節炎啥的」、「都領基本工資了還不顧健康？」、「你沒算通膨，這幾年消費能力我看是減半」。

更有一名網友留言質疑：「那這樣退休後沒有餘款，喝西北風嗎？」她則回應：「領基本工資的不要去想什麽退休生活了。」

【延伸閱讀】28歲打工仔被解僱 第1件事竟係衝去買樓 原因曝光惹兩派激辯（點圖放大閱讀）：

+ 14

延伸閱讀：

腳傷請外送員送上樓卻遭嗆「都不出門」 她哭：沒收到餐卻要付錢

前男友分手10年突過世 兄傳訊哭窮沒錢買塔位「求資助30萬」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】