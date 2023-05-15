減肥｜ChatGPT取代健身教練教瘦身？網民用身體實測3個月激減12kg

【減肥／ChatGPT】去年OpenAI推出的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，以文字方式與用戶互動，可以自然對話並學習新知，替人解決疑難雜症，目前更涉略達67種語言。國外一名網友分享，他使用ChatGPT制定跑步計畫，短短三個月就有效減掉近12公斤。



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找ChatGPT當跑步教練！專家曝成功瘦身

據《Insider》報導，西雅圖科技專家穆森（Greg Mushen）指出，他為了調整身體健康狀況，迷上了跑步，最後效果竟順利減掉26磅（約11.8公斤）。瘦身方法並不是報名健身房教練課，也不是報名健身計畫，而是使用免費的線上ChatGPT。

需不斷查核事實才能制定有效計畫 ChatGPT不足以取代健身教練

穆森提到，他在今年2月開始使用ChatGPT為日常生活進行排程，部分原因是為了給6歲女兒做出榜樣，沒想到嚴格執行三個月後，效果十分顯著，甚至連心臟健康、心率都獲得改善。

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儘管他透過ChatGPT制定跑步計畫讓自己瘦身成功，但他也表示使用時需不斷檢查事實，並非能完全照做，「ChatGPT對提高動力以及節省時間與金錢都有很多的好處，但這也需要一些事實核查，所以目前仍不太可能造成教練失業」。

穆森也強調，經歷幾輪實驗和提示後ChatGPT才制定出一個可行且風險較低的跑步計畫，相較先前艱難的鍛鍊計畫，ChatGPT執行的跑步計畫不激烈也不痛苦，包括45分鐘至1小時的輕鬆跑步，讓他可以順利踏出健身的第一步，頗有成就感，他最後提醒，「在嘗試之前，務必確保計畫看起來安全合理」。

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