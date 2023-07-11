12歲女遭遭變態姨丈性侵6次　強行肛交致肛門擴張　辯解極盡禽獸

禽獸不如！台灣有12歲女童自幼稚園起寄住阿姨家，她小學畢業時姨丈深夜以犯錯為由罰她跪，之後要求她脫光衣服，強行張開其雙腿指侵並強迫口交。其後姨丈趁她在客廳睡覺時，強行脫去其內褲性侵致下體流血，又威嚇她處女膜破裂要保密，某晚再強行肛交，過程令女童劇痛狂哭，10個月內6次暴力性侵。女童後來在社工協助下驗傷，發現有肛門擴張狀況。禽獸姨丈否認性侵指控，竟辯稱是女童便秘、學跳舞及自慰所致，但終被判罪名成立。法院依加重強制性交罪，判姨丈監禁8年6月，他一直上訴到台中分院及最高法院均被駁回。



台中12歲女童10個月內被姨丈性侵6次。（示意圖／Getty Images）

案情指，台中12歲女童自幼稚園開始寄住在阿姨家，經常遭體罰姨丈。至2018年暑假某晚11時多，當時女童正準備升中，姨丈以犯錯為由要她罰跪，其後要求她脫去全身衣物，由於女童前幾天被打過，以為姨丈是想幫她塗藥便服從躺下。未料姨丈突然張開她的雙腿指侵，並強迫她口交，姨丈當時更稱「這樣的行為叫做愛」，當時她不理解發生何事。

2周後，女童在客廳睡覺，醒來見到只穿內褲的姨丈坐在梳化床一邊，脫去她的內褲強行性交，她事後下體流血，姨丈強迫她馬上清洗，又說她處女膜破裂要保密。

之後某天，姨丈突然問「要不要來一次」、「一下下就好」，女童明確拒絕後，姨丈未有理會，強迫口交及肛交，其間女童劇痛得哭出來，姨丈才改為強迫口交及陰道性交。其後約8、9個月間，姨丈再於客廳、廚房、陽台位置下手，前後至少性侵外甥女6次，每次都很粗暴。

女童不敢反抗，是因為阿姨不喜歡她，怕事件曝光後也不諒解，而且外婆有重聽，如果告訴她，音量會大到姨丈和阿姨知道。女童後來被送去安置機構，和室友聊天透露此事，最終於2019年告訴社工自己遭性侵，驗傷也發現她的下體、肛門有陳舊撕裂傷、肛門擴張等。

女童指阿姨不喜歡她，故不敢反抗及發聲。（示意圖／Getty Images）

姨丈被捕後一直否認性侵外甥女，而驗傷時距離最後一次被性侵已事隔8個月，他辦稱外甥女出現肛門擴張是因為便秘、學跳舞及自慰所致，要求將外甥女的證詞鑑定。法官針對肛門擴張問題致函詢問大里仁愛醫院，醫生回覆指肛門擴張要看括約肌受傷狀況，如無斷裂1、2天就可恢復，一旦斷裂即使復原也會出現擴張。如無斷裂但反覆擴張「會類似橡皮筋常常撐開一樣造成鬆弛」，例如反覆肛交、便祕、灌腸擴張亦將造成鬆弛，可能無法痊癒，法庭檢視所有證供後判定姨丈罪成。

法官認為女童被性侵時未滿14歲，心智未成熟、自幼缺乏雙親照顧，姨丈除未盡長輩責任，還利用和女童同住的機會以一己私慾多次強制性交，嚴重傷害她對兩性認知的健全發展。加上姨丈事後始終否認罪行，未和女童和解及致歉。台中地院判6項對未滿14歲女子強制性交罪成，分別判姨丈入獄7年2月、7年3月、7年5月、7年4月、7年4月、7年4月，合併刑期判8年6月。姨丈一度上訴到台中高分院、最高法院均被駁回。

女童依被害人保護法向台中地檢署申請性侵害補償金，獲補償40萬台幣（約10萬港元）後，署方則再向姨丈民事索償。

（綜合）