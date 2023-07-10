移英港人返工首日自我介紹　英國同事聞來自香港一舉動掀歧視爭議

許多移民外國的香港人，都要重新適應職場文化和環境。1名移民英國的港人近日就在網上討論區發文，表示早前第一天上班，向同事們自我介紹時提及自己來自香港。此時其中1名英國同事忽然「起腳」，做出著名已逝影星李小龍的招牌動作，又問他會不會製作幸運餅乾（Fortune Cookie），讓他不禁懷疑對方是為人熱情，還是已構成歧視。



1名移民英國的港人近日在網上討論區發文，表示他早前第1天上班，向同事們自我介紹時提及自己來自香港，此時其中1名英國同事的舉動讓他懷疑自己被歧視。（《非常律師禹英禑》劇照）

樓主於連登討論區以「喺英國返工疑似俾人歧視…」為題發文，表示他日前在英國開始第一份工作，首天上班時，他看到同事時都會主動打招呼，於是便自我介紹，不料其中1名英國同事聽到他來自香港時，「無端端起腳扮Bruce Lee（李小龍） 喺度『A Cha』（李小龍招牌動作及叫聲）」，又直指中國功夫非常有型，對話頓時引來全層員工的注視。

該名英國同事在聽到樓主來自香港時，「無端端起腳扮Bruce Lee（李小龍） 喺度A Cha」，又問他會否製作幸運餅乾。（《The Office》劇照）

樓主續指，該名同事還問他會否製作幸運餅乾（Fortune Cookie），亦即脆餅內包有類似箴言或預言字條的小零食，為美式亞洲風味點心。樓主感到非常困惑，事後回想同事的言行，慨嘆「我真係分唔清佢想笑我定係份人熱情」，故希望請教一眾網民的意見。

帖文引來不少網民回應，大部分人都認為單憑樓主提及的同事舉動，對方也許只是嘗試找話題，沒有惡意，「似戇X仔多，咁啱又鍾意中華文化」、「刻板印象啫，無惡意就唔使理」、「一開始唔識你，無話題，講下笑，咪玻璃心，仲幫你令其他同事對你有印象㖭」、「咁Bruce Lee係幾代表到香港嘅，我見到有人話挪威嘅都即刻問佢有冇睇維京人，想講吓北歐神話咁，唔知有冇得罪人」、「你扮返007囉，人哋想同你玩啫，咁都叫歧視」。