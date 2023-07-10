港男免費送變形床　情侶拆一半突走人結局極浪費　網民質疑有古怪

環保是大趨勢，今時今日大家都不介意接收狀況完好的二手物品，慳錢之餘也能減少浪費。有港男因即將搬屋需要「交吉」，遂於社交平台免費送出變形床，1對情侶看到帖文留言表示有興趣，可是上門拆床至一半時，突然藉詞離開一去不返。港男對事件感到無奈又不滿，直斥情侶不負責任，又稱最終只能自行善後，花了共5小時將變形床拆散並移至垃圾站，事件引來網民熱議，炮轟該對情侶不負責任、無交帶。



有港男因即將搬屋需要「交吉」，遂於社交平台免費送出變形床，沒料遇上不負責任的情侶，被迫自行善後。（fb「黃大仙區友」圖片）

該名港男於facebook群組「黃大仙區友」發文，表示即將搬屋，需要清空位於啟德單位內的傢俬，於是發文免費送出變形床連書桌，希望惠及有需要的人，同時減少浪費。帖文發出後不久，1對年輕情侶便聯絡他，表示對變形床有興趣，「有一對情侶，話自己屋企細，呢張床好有用所以想要」，雙方其後相約到單位拆除床架搬走。

直至上周五（7日），港男指情侶上門自行拆床，期間藉詞離開單位便一去不返，「上到嚟拆咗少少表面嘢，跟住話想落去買啲嘢飲，兩個鐘都冇返嚟，打電話唔通、whatsapp唔覆」。港男對情侶突然失聯感到失望又憤怒，又指對方行為令他被迫自行善後兼白白浪費變形床，「個人認為幾冇責任心，同埋你而家拆到咁樣，我又畀唔到人，又要自己繼續拆埋然後掉咗佢」。

港男事後再發文更新，稱最終只能獨自拆除變形床，並將所有木板搬到垃圾房，「終於用咗5小時，將成張床清拆，然後搬咗去垃圾房」。他拒絕公開情侶的資料公審，但提醒對方勿再發生同類情況，「希望今早一對小情侶感到慚愧， 以後做事前諗清楚，有問題開心見誠講，唔會逃避責任」。

帖文引來網民討論，不少人狠批涉事情侶行為過份，「真係好衰下，咁冇交帶嘅」、「如果係事實，嗰兩個算係人渣」。有人估計情侶或是低估了拆床及搬運的過程，於是一走了之，「其實係要搵專人拆，起碼2個壯男，最好大車搬，啲人以為好簡單，拆到一半就驚」。

港男稱最終只能獨自花5小時拆除變形床，並將所有木板搬到垃圾房。（fb「黃大仙區友」圖片）

另有網民質疑，情侶只是以變形床為藉口，實則或有其他企圖，「一男一女隻身上嚟拆床，整整下就走咗去，唔似想要張床喎，不如樓主睇下屋企有無唔見嘢先啦」、「Check下有冇少咗啲特別專用嘅關節位、鉸位配件」、「有時free嘢畀人時都要小心，尤其大型傢俬，有好多收賣佬只會拆走啲鉸件同油壓，之後就趁你唔為意揼喺垃圾房或者走廊位就算！所以佢哋拆或者搬走都最好睇住」。