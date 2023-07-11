將軍澳疑現「借錢黨」　好心大叔給錢一刻曝光　2女子見1舉動即走

香港多區近期疑湧現「借錢黨」，早前網民分享在將軍澳新都城中心二期，目擊1名好心大叔成為2名疑似「借錢黨」女騙徒目標的全過程，他在事發當下立即舉機拍攝，更拍下大叔向2名女子遞出50元現金的一刻，2名女子事後抬頭看到樓主正在拍攝，即趕忙離開現場。



2名疑似「借錢黨」女騙徒日前在新都城中心二期出沒，不停向途人聲稱身上沒有錢，希望對方給錢請她們吃飯。有途人其後拍下1名大叔拿出50元紙鈔的一刻。（facebook「將軍澳主場」）

樓主上周二（4日）在facebook群組「將軍澳主場」發文，表示當時看到2名疑似「借錢黨」女騙徒在新都城中心二期出沒，不停向途人聲稱身上沒有錢，希望對方給錢請她們吃飯。樓主續指，2女子本來的目標是另1名中年男子，惟對方直言「唔得閒」便離開，她們隨即轉向與照片中的大叔攀談，而照片顯示2名女子與大叔在地面樓層，自己則在上層向下拍攝，更看到大叔從銀包拿出1張50元鈔票遞給女子一刻。

樓主在文中提醒其他街坊切記相中女子的樣貌，以免日後受騙，又慨嘆「又有阿叔中招啦」，並指出2名女子在「得手」後發現樓主正在拍攝，便立即逃離現場。

樓主在文中提醒其他街坊切記相中女子的樣貌，以免日後受騙。（資料圖片）

帖文一出，便引來不少將軍澳街坊留言，稱自己亦曾被該2名女子「借錢食飯」，分享自身經歷，「我頭先路過寶林都俾佢撩，不過我直行直過」、「我都撞過佢哋兩個，我喺新都城第二期地下，佢哋同我講今日最後一天喺香港，買嘢買到冇晒錢，可唔可以借住少少錢畀佢哋坐車同食飯」、「頭先我先遇過」、「我見到佢哋遊走街市到MCP，專向單拖阿叔埋手」。

另外，也有網民大嘆大叔的一片好心被人利用，怒斥「借錢黨」的行為惡劣，「可惜他太善良」、「佢用個袋仲貴過我」、「其實成身名牌，點會無錢？！」。