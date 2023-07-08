女鄰居主動抄牌！單親爸以為遇第二春　進貢20萬後得知真相超崩潰

一名在內地陝西西安商場做保安的李姓單親爸，1年多前在社區的買菜群組，被一個名叫「倩倩」的女鄰居加為好友，不久後李男便墜入愛河，並決定與對方結婚。1年間，「倩倩」以聘金等理由，讓李男先後轉帳和購物花費了20多萬元人民幣（約21.7萬港幣），之後便將李男徹底拉黑（封鎖）後人間蒸發。某天，李男滑手機時居然發現未婚妻「倩倩」與其他男子的結婚影片。



陸媒《紅星新聞》報導，2021年12月，李男租住的社區買菜群組裡，一個名叫「倩倩」的女子主動加他的微信，「剛開始她對我很熱情，經常噓寒問暖」。隨後，「倩倩」便經常找李男聊天，照三餐問候，相約一起打遊戲，兩人的距離迅速拉近。

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李男表示，「剛認識時覺得她性格還挺大方」。自己與「倩倩」單獨約會的機會其實很少，因為對方總是會帶上她的董姓男閨蜜（化名）或女閨蜜。李男稱，「倩倩」分享自己跳舞的影片裡，她留著粉色短髮。然而，當李男自己見到「倩倩」本人時，她留著黑色長髮，但和影片裡容貌差距不大。

李男很快地愛上了對方，隨著兩人感情逐漸升溫，李男提出想正式交往。然而，「倩倩」卻表示自己不想談戀愛，只想結婚。由於李男當時想找對象的心情急切，便開始著手準備訂婚事宜。然而，在他每次提出要雙方家人見面一起商量訂婚時，「倩倩」都以各種理由百般推託。

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2022年4月，李男在「倩倩」的各種暗示下，先後花了1萬5418元人民幣（約1.67萬港幣）與1萬6406元人民幣（約1.78萬港幣）買了首飾當作禮物送給對方。「倩倩」甚至讓李男向支付寶帳號「曾某彬」轉帳4萬元人民幣（約4.3萬港幣）。事後，李男在查看轉帳紀錄時，才發現曾某彬是某珠寶店的經營者。感覺有異的李男便詢問董姓男閨蜜，董男僅表示，「我只知道她搞的事情見不得光，但是不知道她到底是幹啥的」。

然而，被幸福沖昏頭的李男，之後的幾個月仍多次往女方指定的帳戶中，轉帳了數筆錢。他表示，這些錢都是為了娶「倩倩」的聘金，奇怪的是，每個帳戶的收款人卻都不一樣。同年10月，「倩倩」找理由再次向李男要1500元人民幣（約1,630港幣），這時察覺到自己可能被騙的李男只給對方匯了200元人民幣（約216港幣），「倩倩」為此大吵大鬧，聲稱如果李男對她連這點信任都沒有，那麼她不會再給李男打電話，隨後「倩倩」便拉黑了李男的微信。

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同年12月，「倩倩」重新加上李男的微信，並表示自己要找他還錢。信以為真的李男便向帳戶名為沈某的支付寶帳號匯了3000元人民幣（約3,250港幣）當作「倩倩」的路費。收到錢後，「倩倩」再次拉黑李男，兩人徹底失去聯繫。李男表示，他給「倩倩」轉帳或購物共花掉20多萬元人民幣（約21.7萬港幣）。

「倩倩」失聯不久後，李男某天在短影音平台一帳號發布的影片中發現了她的身影。影片中，「倩倩」身著紅色衣服，作為新娘與新郎一起正在敬酒。2023年年初，終於認清自己被詐騙的李男尋求法律幫助，希望對方還錢。然而，律師卻告訴他，「倩倩」的電話號碼和身分證信息對不上號。李男便向警方報案，現在已立案偵查。

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