帽事！鄰居1句話點醒　阿嬤帶孫子驗DNA驚揭非兒子親生　下場逆轉

內地1名嬤嬤帶着孫仔出門巧遇鄰居，對方衝口而出的說了一句「孩子不太像爸爸」，立即惹起嬤嬤起疑，帶孫仔去驗DNA，結果不出所料，孫仔真的並非兒子親生，她頓感傻眼，當下只想到兒子「老婆沒了，錢沒了，房子也沒了」。



阿嬤被鄰居1句話點醒，帶孫仔去驗DNA。（《佐賀的超級阿嬤》劇照）

綜合內媒報道，內地浙江一對男女阿健（化名）與阿玲（化名）拍拖一段時間後決定結婚，可是婚前阿健遭遇車禍，導致患上精神疾病，被確定為精神殘疾三級，由母親出任他的監護人，而意外後阿玲仍決定與阿健結婚，兩人於次年誕下兒子小陽（化名）。

不過小陽出世不久，阿玲便提出要求離婚，雙方協定小陽交由阿玲撫養，但阿健須每月支付贍養費予阿玲，直至小陽成年。而兩人亦作了資產分配，婚內合資購買的單位業權歸兒子所有，阿玲則享有永久居住權，其中一輛私家車亦由阿玲所有。

阿嬤驚揭孫仔非兒子親生，立即要求法院重新分配兒子與前媳婦的共同資產。（《佐賀的超級阿嬤》劇照）

至最近嬤嬤帶小陽外出，有鄰居及親戚不約而同表示「孩子不像他爸」，嬤嬤因而開始起疑，急急帶孫仔驗DNA，沒想到孫仔竟然並非阿健親生，她心知不妙，替兒子不值表示「老婆沒了，錢沒了，房子也沒了」。之後她向法院要求重審，再分配過資產。

法院採納重審建議，就阿健與阿玲婚內期間購買的房產及車輛籌等資產再次審訊，按照共同財產總金額進行合理分配，最終法院判定阿玲須向阿健支付財產分割費68萬元人民幣（折約75萬港元）。