質疑的士司機唔老實　兜遠路、找少錢　乘客不滿鬧爆「垃圾騙子」

的士車資爭議時有，有乘客懷疑司機刻意繞遠路及找少錢，指平時相同起止點車費總在38元以下，但日前有的士司機行駛了另一條路線，到達時咪錶已是44.1元，不過司機未停定就將咪錶歸零。當樓主遞上100元後，司機只找回52元，令樓主感到不滿，開聲追討後，司機最終收車費45元。



有乘客懷疑司機刻意繞遠路及找少錢，於是在網上發文控訴。（FB圖片）

該名乘客在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發帖大鬧的士司機，稱平日從觀塘某屋邨前往九龍灣機電工程署總部大樓，車費一般是38元以下。當日上的士前樓主曾問司機「識唔識路」，司機表示識，但樓主指司機「一揸揸咗去啟祥道，轉入宏照道，一轉已經話畀佢聽行錯」，不過司機未有理會，繼續向Mega Box方向行駛，最終在樓主提醒下轉向，「唔叫都唔喺臨興街轉右」。

樓主表示，原打算不計較司機兜路，「見佢老壓壓，驚佢攪出意外，叫佢慢慢揸，幾銀嘢算數」，然而司機在駛至目的地入閘處時，「仲有5個車位仲行緊，無端端重置支旗去零」。樓主遞上100元等找續，司機找回52元，令樓主不滿，於是開聲追討，「我話佢知，你攪支旗時，我明明見到係44個幾咋喎」，之後司機找回55元。

樓主認為司機「又出術」，批評對方刻意兜路「兜多6蚊」，之後找錢時又想「再呃多3蚊」，於是發文鬧爆對方「恃老賣老，垃圾、騙子」。樓主又在留言區補充指司機承認「未有採用合理而最簡短的路線」、「行車期間，干擾咪錶」、「找續零錢時少了3元」，並表示「我以後真係唔會手軟，交通部見，呃一次，報一次」。

有網民認為的士司機未必是刻意兜路，可能只是不知道最近路線。（非涉事的士，資料圖片）

帖文引起網民熱議，有人質疑司機不老實，不但刻意繞路，又提前歸零，「真係唔明，幾蚊都要呃」、「乞錢新招」。但亦有人覺得司機未必是存心繞路，又認為只是數元差價，指樓主過於計較，「唔似有心呃你嘅，唔係咁多人知道最短嘅路線係點樣行」、「公審親都係啲雞腳，把口就大方，最後原來講嘅係兩三蚊差價」、「唔攞單報警？有咩咁值得長篇大論」、「搭得的士都要計嗰幾蚊」。

（的士乘客及司機行為分享區）