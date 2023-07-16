不想努力？19歲仔要結婚　阿媽驚揭是41歲閨密：兒子叫阿姨的女人

兒子成家立室本來是阿媽的心願，可是若然他的結婚對象是自己的閨密則另作別話。台灣1名媽媽指最近收到19歲的兒子拋下震撼彈，突然說要與她的41歲閨密結婚，讓她不知如何反應，急急在網上發文向其他網民求教。



台灣1名媽媽指19歲兒子要與她的閨密結婚，令她嬲到爆炸。（《密會》劇照）

這名母親在《爆料公社》以「剛滿19歲的兒子給了我們一個很大的驚嚇」為題發文，指剛滿19歲快升大二的兒子，早前突然宣布要結婚，也要說是對家人的尊重，畢竟他已是成年人，法例也改成18歲不須經父母便可結婚。

而最令樓主震撼的是兒子的結婚對象，竟是她的「好姊妹」，現年41歲的閨密，「一個兒子要叫阿姨的女人！」

樓主指閨密曾主動提出到她家照顧兒子，只怪當時未有察覺到兩人的不尋常關係。（《密會》劇照）

樓主又指這位閨密離婚後常來她們家玩及過夜，5月時樓主與丈夫出國公幹，閨密更親自請纓說要來照顧她的兒子，樓主只怪自己沒察覺到2人的不尋常關係。

兒子向樓主堅稱他們是真愛，並且婚是結定了，「到底哪裏吸引我兒子？41歲的她別說風韻還猶存，甚至看起來比實際年齡大上5至6歲！」，讓樓主不禁懷疑兒子是否被落降頭。樓主又透露，對方已封鎖了她與丈夫的Facebook、Line及電話，「我氣到要高血壓！那女人跟我借錢還有5萬（新台幣，約1.3萬港元）沒還，我太氣了，看她離婚單親可憐！我心太軟引狼入室」。

網民勸樓主放手，讓兒子承擔後果。（《密會》劇照）

文章引起網民熱議，有人建議樓主直接放生，「孩子大了始終是留不住的...就搬出去工作養家，記得要給父母家用啊！」、「笑死讓他結婚，學業也順便退，再送機票讓他們去度蜜月」、「妳兒子給她養，看他們能維持多久。」

也有網民笑言：「兒子：阿姨我不想努力了」、「兒子說結婚可以，但是要住一起，叫媳婦要孝順你們兩個，薪水上繳，當一個惡婆婆」、「這個阿姨一定有她必殺招」。