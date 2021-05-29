陌生人轉數快入錯1萬元　瘋狂致電催退款　網民憂誤墮騙案1招應對

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-29 13:21

【FPS / 轉數快 / 銀行】銀行戶口突然多了一大筆錢，切勿過早興奮，隨時是麻煩的開始！有網民日前在討論區發文，指收到陌生人經「轉數快」轉帳1萬元，對方清晨多次致電及聯絡，聲稱錯誤轉帳要求歸還，態度惡劣，令樓主相當無奈，直言「等我hea返幾日，條氣順啲再諗」，又稱擔心是「洗黑錢」活動，於是致電1個電話查詢處理方法。

有網民日前在討論區發文，指收到陌生人經「轉數快」轉帳1萬元，對方清晨多次致電及聯絡，聲稱錯誤轉帳要求歸還，態度惡劣，令樓主相當無奈。（GettyImages）

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該網民在「親子王國」以「有人轉數快，入錯錢畀我」為題發文，稱清晨6點收到陌生人致電，聲稱自己用轉數快時錯誤轉帳給她，着她立即轉回，樓主聽後即時「扯火」，「講到我有好處咁，我即時『哦，咁我reject 個入錢』收佢線」。不過陌生人繼續窮追猛打，未到9時又不斷致電樓主，中間亦有發訊息。

樓主批評對方態度無禮，「你入錯畀人，咁大（銀）碼，係咪應該低聲下氣/好聲氣啲，係佢錯在先，我要跟手尾，講到我有著數咁，重要係咁炸我電話」，又批評其語氣「好老馮」，一句道歉都沒有，又指要到銀行排隊還給他，非常麻煩，直言「我得個吉……等我Hea返幾日，條氣順啲再諗」。

不過樓主最擔心的是誤墮「洗黑錢」陷阱，於是致電「防騙易18222」求助，「啊（阿）Sir話， 唔好再透過電話，叫我去分行辦」。其後到銀行查詢，「銀行叫我咩都唔洗做，轉錢畀你個位，自己去銀行。填表退錢！」，過程中陌生人仍然不斷致電催迫，樓主忍不住反擊，「你再打嚟我報案告你滋擾我」，對方才收斂一點。最終陌生人已聯絡所用銀行，經銀行之間辦理退款手續。

同場加映：教你輕鬆登記轉數快▼▼▼

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帖文引起網上熱議，有網民指自己亦曾遇過類似情況，對方同樣以「命令式」的態度要求他退款，批評求人還要態度差，「係我就唔理佢，同銀行對話算」，亦有人認為可能是新式騙案，故樓主小心點都是好事。不過有網民則指「明明人哋入錯數但唔還，就變咗偷」，又有人稱自己亦曾不小心轉錯數，明白其焦急的心情。

根據轉數快資料顯示，用戶在付款前應核實付款詳情，包括收款人姓名及款額，以避免轉錯數的情況。若閣下未能直接聯絡收款人要求退回有關款項，應盡快通知閣下的銀行/SVF（儲值支付工具），閣下的銀行/SVF會提供適當的協助。

若收到轉錯帳的款項的人有責任處理嗎？根據香港銀行公會及金管局「跟進錯誤轉帳的處理程序」新指引，當中建議有關銀行接獲客戶「轉錯數」報告後，2個工作日內要求收款銀行，聯絡客戶及確認有關誤收轉帳，並取得客戶授權後即時轉回有關資金。銀行有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快識別是否錯誤轉帳，並需提醒收款客戶不歸還錯轉款項，可能要承擔刑事責任。

同場加映：門口現可疑記號有賊踩線？ 網民5招創意KO 16個爆竊符號有意思

本港早前接連發生有賊入屋的爆竊案，其後不少市民都發現門外被人劃上可疑記號，頓時令人心惶惶，網民即拋出多個創意方法解決這個問題。

有連登仔在討論區貼出圖片，顯示屋企門外疑被「踩線」畫記號，網民即拋出多個有創意的建議。（連登討論區圖片）

將軍澳健明邨德澤樓近日多達50個單位出現神秘標記▼▼▼

除了報警或通知管理處備案後，其他網民提供多個創意方法，教樓主應對▼▼▼

內地媒體《三湘都市報》就曾報道一套當地竊匪會用的奇特符號，連《人民網》都有轉載引用，大家不妨認識多一點，包括「X」原來代表計劃行動，與恆安邨行劫案的圖案不謀而合▼▼▼

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同場加映：將軍澳居民無鎖實大門 陌生人衝入屋嚇呆全家 網民質疑踩線

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雖然似乎只是一場虛驚，但樓主還是呼籲大家要鎖緊門窗，有人亦指很可能是「踩線」行為，不能掉以輕心。【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】