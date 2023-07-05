曾同床共枕拍拖1年「女友竟是未來大舅」　男扮女騙財　後續更狂

戀愛詐騙防不勝防，沒想到交往一年的「女友」竟是一位平頭小夥子！



大陸廣州一名男子小東（化名）在網路上認識了一名女網友「李萍」，兩人透過在網路上聊天，感情迅速升溫，不久後便開始交往。

然而，某天深夜，小東來到女友住處，看到來不及戴上假髮的「女友」，才發現曾同床共枕的她竟然是一名如假包換的男子。小東憤而報警，警方到場後當場抓獲了30歲詐騙嫌疑人李某。

被通緝後竟仍繼續行騙 大膽街頭變裝斷正被捕（點擊放大瀏覽）：

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2022年，小東在網路上認識了一名暱稱「霧裡看花」的網友李萍，兩人透過在網路上聊天，感情迅速升溫，不久後便確定了男女朋友關係。

交往過程中，兩人就像一般的情侶，經常視訊聊天，也曾一起回老家、逛街，甚至同床共枕。

對這段感情相當認真的小東也在李萍的介紹下，主動加了李萍的哥哥好友，與「未來的大舅子」保持聯繫。交往期間，李萍兄妹倆曾以親人住院、手術、去世等藉口，先後要求小東轉帳近2萬元人民幣。

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經朋友提醒可能是詐騙的小東，某天深夜，半信半疑地來到「女友」的住處，沒想到推開房門，看到來不及戴上假髮的李萍，小東這時才發現「女友」竟是男兒身。

而嫌疑人李某也供述，無論是李萍，還是李萍的哥哥，均由其一人扮演，所謂親人生病、離世等也都是其隨口捏造的情節，目的是為了騙取錢財。

憤怒的小東報警後，李某於2022年8月被南沙警方依法刑事拘留，並在隨後辦理保釋。保釋期間，李某不依法配合警方工作，南沙警方遂將其在網上發布通緝。

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2023年5月，警方發現了李某在外地活動足跡，且疑似「重操舊業」。警方立即展開偵查，不久後便將李某捉拿歸案，現場還查獲了用於男扮女裝的假髮、女用帽、女性內衣等涉案物品。

被警方抓獲時，李某再次透過男扮女裝與另一名事主小俞（化名）「談戀愛」並實施詐騙。小俞表示，「我們是戀愛關係，我以為對方是女的，哪知道他是男扮女裝。對方幾乎每天都會向我要錢」。

小俞稱其是以結婚為目的與李某戀愛，雖然交往不到兩個月，但兩人每天晚上都會一起散步吃宵夜，直到接到警方電話，才大夢初醒，發現被騙。

目前，李某因涉嫌詐騙已被南沙警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。南沙警方也提醒，在婚戀交友過程中，務必核實對方的真實身份，對於在短時間內以各種理由提出借錢、轉帳要求的，更要提高警惕，勿被愛情沖昏頭，掉入「甜蜜陷阱」。

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