考驗人性販賣機？同款奶茶20元vs25元　台男實測結果竟係咁

同款奶茶卻標價不一，正常也會選便宜的那個吧！台灣有男生近日到高雄佛光山參拜，其間感到口渴想買罐飲料，驚見販賣機放着明明是同一品牌的奶茶，卻顯示相差5元新台幣（約1.3港元）的標價，不禁笑言該部販賣機是「考驗人性」。



台灣有男生近日到高雄佛光山參拜，其間感到口渴想買罐飲料，驚見販賣機放着明明是同一品牌的奶茶，卻顯示相差5元新台幣（約1.3港元）的標價。（facebook群組「爆廢公社二館」圖片）

該男生於facebook群組「爆廢公社二館」發文貼出照片，可見販賣機兩個位置放着同一品牌的阿薩姆奶茶，卻有不同標價，左邊20元新台幣（約5.1港元），右邊25元新台幣（約6.4港元），兩者相差5元新台幣（約1.3港元），讓人百思不得其解。

帖文引來網民笑說，貴了的5元是香油錢，買了有機會見到佛祖，「20是正常價，25是香油錢價，買25的喝下去還可以見佛祖」、「25的應該是有佛光加持過的」、「25的搞不好有送符紙可以配奶茶」、「投20你就苦海無邊，回頭是岸；投25你就直接與佛結緣了」、「看你虔誠到哪，油箱添越多，功德越無量！施主可明白些什麼了？」、「一個素的，一個葷的」、「出家人不談錢，只談緣，阿薩姆25元」。

標價不一的同款奶茶讓人百思不得其解，樓主笑言這部販賣機是「考驗人性」。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

另有網民笑言，「上流社會喝$25，下流社會喝$20」、「一邊是過期的，一邊是快過期的」、「25的出來有罐子，20的奶茶直接流出來」、「20掉七喜，25掉阿華田」、「兩罐都買，恭喜施主獲得2罐均價22.5元的奶茶」。有網民指出標價太貴，其他地方只售10元新台幣（約2.6港元），「這太貴了，我這邊的10元」、「我們公司一瓶10塊」。

有網民猜測標價不同的原因，「應該只是標錯價，投20兩個都會亮」、「這有很大的原因，是原先25那格放的飲料不是阿薩姆可能是可樂，廠商剛好沒可樂可以補了，就補阿薩姆，機台沒設定過，用原先可樂價賣着阿薩姆，我公司的販賣機常常搞這齣，原先是16元的綠茶，有時候會花16元買到10元的礦泉水」。

男生其後於留言區補充說做了實測，「投20真的亮左邊那個，投到25，右邊那個才亮，可是都一樣的東西」。