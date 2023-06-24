飲品無鹹味都可能鈉超標　增腎結石風險　5款飲料暗藏高鈉危機

原來不是只有嚐起來太鹹才會有高鈉風險。台灣泌尿科醫師陳鈺昕指，喝「飲料」也會出現高納問題，很多飲料雖然喝起來沒有鹹味，但鈉含量卻不容忽視，例如一些運動飲料、果汁及朱古力飲品等。醫師提醒鈉含量超標會引起水腫，增加腎臟負擔，甚至誘發尿路結石、腎結石等健康風險。



健康飲料也屬於高納含量，小心攝取量。（GettyImages）

泌尿科醫師陳鈺昕在社交平台專頁發文，指飲料消暑好喝，卻藏着看不見的危機，成為泌尿系統的敵人。原因是不少飲料喝起來不感到有鹹味，但卻隱藏着高鈉的問題。

而根據健康指引，成人每日鈉總攝取量不宜超過2,400毫克，約6克鹽，但根據統計，台灣人成年男性平均每天會吃進4580毫克的鈉，超出建議攝取量的1.9倍，而成年女性也超過1.5倍之多，可見不少食物及飲料隱藏了鈉。

市面的果蔬汁加了不少添加劑也是高鈉的原因。（GettyImages）

陳鈺昕醫師點名以下5款高鈉飲品：



1.運動飲料

2.果菜汁：鮮榨果菜汁通常無鈉含量過高問題，但市售飲品為了添加風味會加入鈉，建議購買時看清楚營養成分。

3及4.酸梅湯、楊桃汁：這兩種飲品製作原料為醃漬物，本身鈉含量已偏高。

5.可可：製作過程中會加入鈉，也是高草酸飲品。

可可也會在製作過程中加鈉而成為高鈉飲品。（GettyImages）

醫師提到，攝取超標鹽分，並非「多喝水」就可以解決，他指鈉含量超標可能引發水腫，增加腎臟負擔，甚至是誘發尿路結石、腎結石的風險。而人體每日能排出的鈉含量有限，仍建議遵循3項守則來減少鈉的攝取量，包括少喝加工飲料，以水作為主要的水分補充來源；少喝火鍋湯底；減少調味料、醬料使用，品嚐食物原味。