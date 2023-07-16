人肉霸位│2男企停車格　聞報警稱：想泊位講吖　爆粗拍跌司機手機

路邊車位由車輛先到先得，「人肉霸位」屬犯法！近日社交平台瘋傳「人肉霸位」影片，顯示2名中年漢站在大角咀埃華路邊1個泊車位內，當片中汽車駛近時仍拒絕離開。司機後來下車與2男對質並拍片作證，其中1名男子亦拿出手機「反拍」，直言「報警、報警，我又唔係霸位……你想泊位你講吖嘛」，更聲言要「擺上網」。另1名男子看到司機上前拍攝時，即爆粗及出手把司機的手機拍至跌落地。



近日社交平台瘋傳「人肉霸位」影片，顯示2名中年漢站在大角咀埃華路邊1個泊車位內，當片中汽車駛近時仍拒絕離開。（fb影片截圖）

據網民分享的車Cam片顯示，事發於上周六（8日）下午約5時半，當時片主的車正駛近大角咀埃華街一路邊泊車位，站在停車格內的2名男子回頭一看，卻未有離開，反而繼續在車位內徘徊，後來又直接轉過身背對着片主。

片主上傳的另外2段影片，則顯示他下車與2男對質，其中1名藍衣男亦拿出手機拍攝「反拍」，片主表示要報警，對方則附和說「報警、報警，我又唔係霸位」，但一邊拍片，一邊慢慢走回行人路。片主見狀立即着藍衣男喊「唔好走」，男子則反斥「我做乜走啊，我做乜唔走啊，你想泊位你講吖嘛」。最後1片段顯示片主走近另1名男子，拍攝其樣貌時，對方嘗試舉手遮擋，更粗口辱罵及當場動手，把打片主的手機拍到跌在地上。

帖文引來熱議，網民紛紛叫片主報警，稱不能姑息二人，「師兄報咗警未？咪X放過呢兩條冚家X呀！」、「樓主報警未，要去醫院驗傷先得，呢啲仆X唔好放過」、「隻手有痛記住睇醫生」、「好想知呢啲X頭影完會擺喺邊個網」、「最憎人肉霸位」。不過，片主後來在帖文留言補充，指事發當下已報警，但警員在1小時後才到場，「人肉霸位」的2名男子早已離開。

「人肉霸位」屬犯法，根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。