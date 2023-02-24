人肉霸位！土瓜灣3女阻Benz泊車　操普通話與街坊爭執　終需報警

路邊泊位當然車到先到，人多不一定有道理。有土瓜灣街坊發文批評，昨午（23日）有3名女子在美景街「人肉霸位」，駕Benz男子不忿下車理論，其後有街坊不齒她們行為上前聲援，操普通話女子和街坊發生爭執，最後要報警求助。警方到場了解後，最後由3女向Benz司機及街坊道歉了事。有網民指事發街道由早到晚都有很多車停泊，人肉霸位行為「可恥」，又笑言她們會否回來報仇「聽日再霸過」。



消費券2023攻略｜申請登記資格+$5000派發方法/到期日時間表

土瓜灣3名女子人肉霸位，阻Benz泊車，其後有熱心街坊介入阻止。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

樓主在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，上傳1張照片，圖中有輛車被阻，無法泊入路邊停車位，有名女子站在車位中間，另外兩名女子一個站在車位邊邊、一個站在行人路上。

樓主指事發於昨午4時45分，美景街91號對出咪錶位發生「人肉霸位」事件，有名紫衫中年女子霸着咪錶車位，阻止其他車輛泊入，Benz男不忿下車理論。與紫衫女同行的還有另一名紫衣女子及操普通話女子。當時有2名途經的男街坊不齒霸位行為上前聲援，操普通話女子及紫衣女和男街坊發生爭執，最後大家決定報警求助。

有網民指該路段由朝到晚都多車停泊，批評人肉霸位可恥。（示意圖／Unsplash圖片）

警方到場了解事件經過後，最後以3名霸位女向Benz男及街坊道歉作結。不過，樓主批評事件令美景街交通擠塞近1小時，「人肉霸位行為不應發生」、「情緒激動都不應出手打人」，但認同街坊「路見不平，不平則鳴」。

網民批評3女行為自私，「如果佢搵緊位泊車見到其他人人肉霸位，佢一定討伐之」、「麻煩一見人肉霸位就直接XX佢，多謝各位街坊合作」，又認為如果已報警「聽日再霸過」、「聽日人多勢眾，霸10個」。

（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）