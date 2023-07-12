遭男同事斥唔餵人奶：我老婆餵到仔返學　港媽咁反擊令對方無聲出

作為媽媽都想將最好的給孩子，無論餵母乳還是奶粉，媽媽們都是按自身情況決定，他人無權指責和干預。有港媽於網上發文批評「人奶狂熱分子」，指出早前放完產假後回公司上班，有位男同事聽到她餵了人奶半個月就放棄，轉餵奶粉後，出言不遜指斥她「攰你都要餵㗎」，又炫燿稱自己老婆「餵到個仔返學」。港媽不忿男同事將照顧初生嬰兒一事想得很輕鬆，反駁指男同事一定是將照顧嬰兒責任全交給老婆，「自己去風流快活」，最後成功令男同事「無聲出」敗走。



有港媽於網上發文批評「人奶狂熱分子」，指出早前放完產假後回公司上班，有位男同事聽到她餵了人奶半個月就放棄，轉餵奶粉後，出言不遜指斥她「攰你都要餵㗎」。（《BB來了》劇照）

該港媽投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」指出，自上年放完產假後，回到公司上班都有很多同事關心她，惟有位男同事的言論卻令她想「兜巴車X佢」。當時有些女同事好奇問她是餵人奶還是奶粉，她回答餵了人奶半個月就「頂唔順」，要轉餵奶粉。

港媽解釋，生產完後整個身體都很虛弱和發燒，「泵奶又唔夠奶，又做唔到兩個鐘埋身一次，總之成個人攰到熄咗機，甚至係會聽唔到BB喊」，雖然日間聘請了陪月幫忙，但即使早上有時間睡覺，晚上依然「攰到死咁滯」，最終老公也要請1個月事假幫忙。

港媽表示，有位男同事聽到她的解釋後指出，「攰你都要餵㗎，人奶對BB有益呀。你都可以照半夜起身俾佢啜㗎，咁其實你可以一路俾佢啜一路瞓覺㗎，你坐喺張床可以唔郁㗎，叫你老公換片再抱個仔俾你囉，你使鬼郁咩？」。最令人氣憤的是，男同事炫燿道「我老婆呀，餵到個仔返學呀，學嘢啦！」。

男同事炫燿道「我老婆呀，餵到個仔返學呀，學嘢啦！」。（《大叔的愛》劇照）

港媽被激怒，「火遮眼」反駁：「你老婆做到唔代表其他人做到，就算佢做到唔代表佢覺得輕鬆，佢只係冇同你呻。鬼唔知餵人奶好呀？」她再重申生產完後很虛弱，完全起不到身，而且順產要剪會陰，「坐又坐唔到，瞓又瞓唔到，仲叫我全晚坐喺度佢有佢啜我有我瞓？你估湊仔好易呀？」。

港媽續斥，「你作為男人你明啲咩？眼見到表面嘅嘢就以為係事實，睇你個X款肯定係由X得老婆湊，自己就乜X都唔理，總之老婆搞得掂就可以咩都唔使理，自己去風流快活，我有冇講中呀？」，最終氣得男同事靜默離開。

港媽指出，奶粉BB都可以很健康，她與老公曾兩度感染新冠肺炎，兒子依然沒事，現時已一歲多，都沒看過醫生。她認為，「其實不論飲人奶定奶粉都係會病㗎啦，餵唔到就係餵唔到，你傳教逼人都冇用」。

有其他港媽分享照顧嬰兒經驗，指出餵奶並非易事，「奶粉又唔係毒藥！我第一胎就係餵人奶搞到有產後抑鬱！」。（示意圖／Getty Images）

網民紛紛留言讚賞港媽絕妙的反擊，並說「加油」勉勵，「畀10個讚樓主」、「佢最後鬧個男同事嗰句一定中到連空隙都無」、「喺自己能力範圍之內，畀到最好嘅小朋友就已經係最好，加油」、「post主鬧得好啊，呢啲不顧他人感受嘅人真係俾人鬧得少，好在你有反擊。養育之路真係唔容易，加油啊」。

不少網民斥責男同事自私和毫無同理心，「呢啲男人五行欠鬧」、「男人老狗， 參與啲女同事餵人奶話題，唔尷尬咩？」、「咁大個人一啲同理心都冇，做佢老婆真心慘」、「做嗰個又唔係佢，仲可以咁厚面皮拎出嚟講」、「針唔拮到肉唔知痛系列」、「唔太關生仔有無牌事，而係做男人無考牌」、「人蠢無得醫，一邊瞓一邊俾個bb啜其實好危險」。

有其他港媽分享照顧嬰兒經驗，指出餵奶並非易事，「初生bb就算埋身食都無可能瞓住餵，起碼都要捱到4至5個月，而且只係唔使坐起身咁耐，唔代表唔使掃風／其他嘢」、「唔係個個都master到躺餵，我只試過一次，即刻有啲位啜唔清而起硬塊同塞奶，之後就唔敢了」、「奶粉又唔係毒藥！我第一胎就係餵人奶搞到有產後抑鬱！之後都係全奶粉健康快樂，最緊要係媽媽情緒好，如果唔係點照顧小朋友」。