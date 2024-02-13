自私精！大媽乘巴士超大聲講電話騷擾全車　遭靚仔乘客1招KO糗了

搭巴士也要顧及旁人！有港男於網上發文表示，他早前乘搭巴士時，有1名大媽講電話超大聲，他難以忍受之際，有1名「靚仔」挺身而出用絕招「KO」大媽「即收X」。事後他經過「靚仔」旁，向對方道謝。帖文引來網民熱議，大部份人都不齒在巴士上大聲講電話行為，「最憎啲人開擴音講電話，冇人想聽囉」、「自私精！」；也有網民認為講電話是個人自由，毋須小事化大。



搭巴士也要顧及旁人。（資料圖片）

該港男於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文在巴士上不快經歷。他表示，當日乘坐來往屯門至鯉魚門的城巴259D路線，詎料一上車就聽到有「阿嬋」講電話超大聲，令他難以忍受。

樓主表示，當日乘坐來往屯門至鯉魚門的城巴259D路線，詎料一上車就聽到有「阿嬋」講電話超大聲，令他難以忍受。（《漢摩拉比小姐》劇照）

幸好這時熱心人出現了。樓主憶述，正當他被「阿嬋」聲浪導致「反白眼」之際，突然有1名「靚仔」伸出援手「勁大聲鬧X佢」，「阿嬋」即時「收X」敗走。樓主事後走入車廂經過「靚仔」旁邊，向對方道謝「唔該晒」。

事件引來網民熱議，大部份人都指摘巴士上大聲講電話行為。（資料圖片）

事件引來網民熱議，大部份人都指摘巴士上大聲講電話行為，「最憎啲人開擴音講電話，冇人想聽囉」、「法律應該規定手機唔可以擴音。真係實在太X煩」、「自律既人太少，自私嘅人太多」、「自私精！」、「靚仔，唔該晒」。

也有網民認為講電話是個人自由，毋須小事化大，惟被其他網民反駁，「呢啲唔係自由，係自私」。