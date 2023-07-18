泊錯他人「專屬車位」遭鎖車罰$320　車主鬧對方係「狗」反遭圍攻

繁忙時間停車場車位難尋，泊錯車位恐破惹麻煩了！日前有車主誤將私家車泊到他人的專屬車位上，對方即通知管理處進行鎖車罰款。車主事後心生不滿，於社交平台上講述此事，直斥對方是「狗」。有網民把截圖放到facebook群組，即引起網民熱議，不少人批評車主「自己做錯仲聲大夾惡」、「都幾無品」、「低能，泊咗人哋專屬位就係錯啦，根本唔係時間嘅問題」。



有車主誤將汽車泊到他人的專用車位上，遭對方通知管理處進行鎖車罰款。（FB圖片）

從網上流傳的截圖可見，該名車主於Instagram上發布限時動態 （IG Story )，表示自己只是一時「發雞盲」，不小心泊了對方的專屬車位，又強調停泊時間只是「一小陣」，就遭對方「叫保安鎖我車，罰完$320要人俾單據通知你」。車主極度不滿，加上標註稱「豪俾狗囉」。有網民從社交平台得知此事後，截圖轉載到其他社交平台，直斥「泊左人哋個專屬位仲要喺ig鬧人哋係狗，之後公開人哋車牌」。

帖文引起網民熱議，不少人都認為車主行為不當，「都係個句，車位=物業=地權，入咗人哋屋企話瞓一陣得唔得」、「A先生泊一小陣，B 先生又泊一小陣，咁專屬位嗰個唔使返入位啦」；亦有人表示「試下去黃埔泊咗月租位，一樣好快鎖咗你；保安唔會理你泊咗幾耐，一見即鎖的」、「咁大個牌係地下都照泊，真係鎖得好，但係$320太少，起碼都要深刻教訓一下，如果係業主位，拖走去第二個位罰埋佢拖車費」。

（馬路的事討論區）