加班=有責任感？打工仔嘆效率高準時收工卻被針對：奴工先有得升

加班愈久就代表愈勤奮？還是反映工作效率低？最近1名打工仔在網上投稿，直言很討厭公司內部「OT（加班）=有責任感」的不良風氣，表示自己會主動在網上找提高工作效率的方法，故即使同事們的工作量一樣，他總能準時下班。然而樓主早前卻被公司要求進行績效考核，確保他使用固有的方法完成工作，讓他不禁大嘆：「對唔住呀，喺香港地，做嘢快手係冇着數㗎，只有不斷OT嘅奴工先有得升。」



最近有打工仔投稿表示，由於自己會在網上找提高工作效率的方法，故即使同事們的工作量一樣，但他總能準時下班，不料卻引來公司關注，要求對他進行績效考核。（《平凡的榮耀》劇照）

樓主早前向facebook專頁「奴工處」投稿，表示自己非常討厭「OT=有責任感」的職場文化，「如果OT係因為工作量多嘅話，應該要諗下係咪要轉工」，但假如工作量一般，卻被迫加班遲下班，以營造自己很有責任感卻等同「做壞規矩」。

他續指，其工作量與所有公司同事一樣，「只不過我識得上網睇下有冇新方法，可以快啲做完啲嘢準時收工」，又指由入職以來，從未逾時完成被分配的工作。不過最近公司卻要求審核樓主的工作表現，「點解我做得快啲就話要睇下我performance（表現）？要睇係咪仲用緊最stupid方法去做完個task」。

樓主表示自從入職以來，他未曾逾時完成被分配的工作；惟最近公司卻要求檢核其工作表現，讓他非常不解。（《平凡的榮耀》劇照）

樓主對公司的做法非常不解，並指在這種職場文化下，升職的往往只會是不停加班的「奴工」，而非工作效率高的員工，無奈慨嘆「對唔住呀，喺香港地，做嘢快手係冇着數㗎，只有不斷OT嘅奴工先有得升」。樓主又回想起1名曾任職數年、現已離職的前同事曾提醒他關注公司的晉升標準，稱對方「同我講過喺呢間公司你幾勤力都係冇得升」，讓近日突然明白這番話的他哭笑不得。

帖文引來網民熱議，有人認為香港不少公司的工作量過多，太有效率反而導致工作壓力更大，「其實有好多公司，真係工作量係過量，放緩工作而加班，係打工仔嘅生存之道」、「早返同OT係應份㗎（喺老闆眼中），準時收到工即係公司畀唔夠嘢你做，唔係你工作效率高」。

不過，也有部分網民指出，升職與否其實跟加班沒有關係，更重要的是人脈，「升職係講埋堆、自己人，唔係講奴性，講畀你聽唔OT所以唔升你，只係唔想話畀你聽你唔係自己人」。