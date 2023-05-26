香港悲歌？打工仔工時長冇生活難生仔　網民呻：精力同時間都冇！

不少打工仔常呻要OT，日復日工作為了賺錢令生活過得好，卻反而變得無暇享受生活。有網民日前發文，大呻在香港生活只剩工作，根本難以生仔照顧小朋友，更直言：「連XX嘅精力同時間都冇！」不少人亦認為做「躺平族」更自在，甚至稱「可能我哋已經係最後一代」。



有網民大呻在香港生活只剩工作，根本難以生仔照顧小朋友。（《BB來了》劇照）

有網民於連登討論區以「香港政府真係唔好再怪香港人點解唔生仔」為題發文，大呻在香港工作其實無生活可言。樓主稱，一般打工仔每日朝九晚六工作，甚至要加班至9點才能下班，更稱有部份公司寫明無加班費，打工仔身心俱疲，下班回家後只想睡覺，「連XX啲精力同時間都冇，樓價仲要貴，點同你生仔」。

不少網民也留言感嘆香港工時長壓力非常大，「以前年代4:30放工仲可以見到日落，依家班打工仔應該好耐冇試過放工仲見到太陽，只會見到黑晒嘅天咁逼巴士、逼地鐵」、「日日返工連另一半都少時間見，仲話小朋友」、「諗到個小朋友日日見唔到爸媽，又要4大長老幫手湊，都係算啦」、「依家連普通公司都要OT先最慘」。

有網民指香港生活成本持續上漲，生育成為千斤重的負擔。（資料圖片）

亦有網民指，香港生活成本持續上漲，生育成為千斤重的負擔，「香港嘅教育都唔適合生小朋友」、「淨係情侶、夫妻生活閒閒哋都要幾十萬，仲加多個小朋友，月入10萬先搞得掂」。有人則認為，不生育才是為小朋友好，「生咗個豆釘出嚟又要佢捱窮，生嚟做乜」、「做躺平族仲好，自己都搞唔掂，唔好累咗下一代」。

（連登討論區）