登報脫離母子關係！港男明言婆媳糾紛所致：喜歡老婆所以放棄阿媽

婆媳糾紛可謂世紀難題，難為了不少已婚男士。有港男就決定「一了百了」，在報紙分類廣告欄刊出聲明，與母親脫離關係，更明言其舉動是因家中出現婆媳糾紛，難以解決下只能選擇愛情放棄親情。帖文引來網民討論，有人坦言明白男子的苦況，亦有人質疑行為背後另有目的，「成功之（後）可以再申請公屋住」。



有港男在報紙刊出聲明，與母親脫離關係，明言其舉動是因家中出現婆媳糾紛，難以解決下只能選擇愛情放棄親情。（fb「North District 北區」圖片）

有網民於facebook群組分享相片，顯示1份報紙的分類廣告欄，有港男於其中1小格登報刊出聲明，表示：「本人梅浩昌，身份證號碼M319XXX(X)，與曹雪燕脫離母子關係。」梅男又在聲明中表明脫離關係的原因是婆媳關係糾紛，明言「我很喜歡我老婆，所以放棄阿媽」。

分享相片的樓主笑言，相關聲明反映近年生育率下降的其中1個原因，「所以啲出生率係咁跌……不少人寧願養貓貓狗狗都唔生仔」。帖文引來網民討論，有人坦言明白梅男的苦況，大嘆婆媳糾紛一但出現便難以「斷尾」，只會不斷惡化，「婆媳糾紛係死症」。

有人坦言明白港男的苦況，亦有人質疑行為背後另有目的。（《BB來了》劇照）

不過也有人認為血濃於水，即使家中出現婆媳糾紛也不應公開羞辱家人，「就算揀老婆，都唔應該登廣告揭露家醜」、「可以搬出去住，可以公平處理，但無必要咁公開」。亦有人質疑梅男登報其實另有目的，「係咪有套路㗎？日期冇寫，佢話2045年先開始都得㗎」、「成功之（後）可以再申請公屋住」、「為咗分戶都做到幾盡，好快一個拿到綜援，另一個攞到公屋」。

翻查資料，其實相關登報聲明早於2019年已被網民分享至facebook群組，當時亦曾引起網民討論及瘋傳，相片甚至被多個台灣媒體轉載報道，形容婆媳糾紛的難題無分地區或國界。