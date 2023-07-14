奶奶為抱孫「煲湯」溝符水　新抱飲完悉真相嬲爆：佢仲好自豪

不少長輩在子女結婚後都希望快點「抱孫」，千方百計鼓勵下一代積極「造人」。最近1名人妻就在討論區發文抱怨，指她與奶奶的關係一直不算好，但尚未到「冇偈傾」的地步，雖然對方一直「催生B」，兩夫妻也沒有理會。早前她應奶奶邀請上門喝湯，事後才發現對方竟在湯中混了符水，又叫兒子從澳門公幹回家後要盡快與她親熱，符水才能生效。人妻得知此事後大發雷霆，怒斥奶奶「仲好自豪同我老公講佢係點樣呃我飲符水」，直言1年內都不會再與奶奶見面。



樓主早前到奶奶家中吃飯，其間喝下奶奶精心炮製的「湯水」，事後才發現對方竟在湯中混了符水。（《BB來了》劇照）

該名人妻於香港討論區以「奶奶偷偷地畀符水我飲」為題發文，表示自己婚後與奶奶的關係不算好，對方認為她「教壞」丈夫，但她一直本着「只要唔太過分我會讓下佢」的態度與奶奶相處。她指會避免兩人單獨接觸，不過假如有丈夫或老爺在場，她亦願意與奶奶相處。

樓主續指，結婚後奶奶一直「催生B」，但兩夫妻均沒有理會，繼續享受二人世界。直至早前丈夫到澳門公幹，她忽然收到奶奶短訊，稱煲了湯並邀請她下班後到兩老家中吃飯，由於老爺也會在場，她便欣然答應。樓主指吃飯時，「奶奶淨係拎咗一碗（湯）出嚟，話佢哋晏晝飲咗啦，係留返畀我」，她沒有多疑便一飲而盡，可是飲到最後卻發現碗底有奇怪的「渣渣」。

樓主直斥奶奶事後竟毫無悔意，還非常自豪地到處告訴他人自己是如何讓新抱喝下符水。（電影《行運超人》劇照）

樓主表示整頓飯本來「食得幾開心」，沒料後來她打算入廚房幫忙洗碗之際，竟偷聽到奶奶與別人講電話，「話咩符水倒落湯度真係唔覺，新抱仲飲得好開心，之後啲符水都咁樣畀佢飲」。樓主當下非常震驚，「原來我見到個啲奇怪嘅湯渣係符水啲渣？」，惟沒有當場揭穿事件，待丈夫回港後才告知對方。丈夫後來則告訴她，稱奶奶要求他回家後要盡快進行房事，否則符水便沒有效，又指「一次見效即刻有BB」。

樓主怒斥奶奶完全沒有悔意，「仲好自豪同我老公講佢係點樣呃我飲符水，都唔知話佢蠢定天真，邊有人做完壞事仲會咁樣周圍講？」，又明言不解對方為何要無所不用其極地逼她與丈夫生小朋友，「講咗咁多次唔生住個理由，係都唔聽人講嘢」。她更決定未來1年都不會再與奶奶見面，「叫我哋返去食飯我都會話我唔舒服」。

不少網民看過帖文，炮轟奶奶非常不尊重樓主，留言稱「正確嚟講佢以後煮乜嘢妳都唔好食」、「俾我就同佢玩下，飲完符水就同老公講肚痛要入醫院，等佢係澳門返嚟照顧，不過可幸係妳老公都幾明事理同保護妳」、「佢咁樣做係唔尊重你哋」、「既然無辦法應付，咁就真係避免見面為妙」。