DSE2023｜Ben Sir提女超級狀元古冰心逸事　選傑出學生一奇招突圍

【DSE2023／放榜／超級狀元】中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，今年只有4名狀元，其中直資名校聖保羅男女中學的超級狀元古冰心受訪時透露，想留港讀醫科，暫未打算到海外發展。中大前高級講師「Ben sir」歐陽偉豪早上於社交平台分享古同學的逸事，憶述對方參加傑出學生面試時，唱出一首普通話及廣東話混合的歌曲，「同學用呢招嚟突圍，極富幽默感，同時亦好冒險，冒險好重要」，直言欣賞對方以自身行動做好香港品牌，又稱私心希望對方選讀中大。



DSE中學文憑試7月19日放榜，聖保羅男女中學考生古冰心為今屆四名狀元之一。（蘇煒然攝）

今年只有4名取得7科5**的文憑試狀元，人數為歷屆最少，其中直資名校聖保羅男女中學的女超級狀元古冰心坦言，由於今年狀元人數為歷年最少，「唔係咁有把握」，對成為超級狀元感驚喜。她又透露自己會留港報讀醫科，暫未打算到海外發展。

中文大學前中國語言及文學系高級講師「Ben sir」歐陽偉豪，今早（19日）在IG分享超級狀元古冰心同學的逸事，「恭喜古冰心同學（聖保羅男女）不單成爲SCMP傑出學生Linguist（Cantonese）（2022）、Linguist （Putonghua）（2021），仲成爲今年DSE超級狀元」。他曾擔任評判，憶述古同學在傑出學生面試時，甫坐下就唱了一首歌，當時他心想「我就睇你點樣駁落去下面嘅presentation（演講），駁得好就冇嘢，駁唔到就會死得好慘」。

Ben sir形容古同學所唱的歌聽上去很迷幻，稱不知道她在唱普通話還是廣東話：「啲語言咁差竟然參加傑出學生語言組別？」原來古同學頭幾句在唱普通話，後幾句唱廣東話，接着再解釋了兩種語言在歌曲中的關係，「古同學用呢招嚟突圍，極富幽默感，同時亦好冒險，冒險好重要」。

Ben sir指，古同學在中學生涯大可選擇考IB（International Baccalaureate，國際文憑課程），但仍選擇考DSE，更取得8科5**的佳績。他從新聞得知古同學想留港讀醫，明言「希望佢揀中大，因為我同另一位評判都係中大人」，又大讚古同學「本身就以行動做好香港品牌，層次比說好香港故事高好多」。

（綜合）