DSE放榜2025誕16狀元　歷屆最多　即看哪間學校出過最多狀元

【文憑試狀元 / DSE狀元 / JUPAS改選2025／DSE放榜2025／DSE分數對照／計分入大學 / 大學聯招】中學文憑試（DSE）今日（7月16日）放榜，今屆一共誕生16名文憑試狀元，即取得6科5**，以及於公民與社會發展科取得「A」的成績；當中有一名男「終極狀元」，即考獲7科5**及公民科「A」。餘下15名（10男5女）狀元，分別考獲6科5**及公民科「A」；當中10人為「超級狀元」，即於數學延伸取得5**。



16名狀元來自14間學校。



至於由首屆文憑試開考至今，哪間學校誕生過最多狀元？下文回顧各校往績，看看哪間中學是狀元搖籃之最。



先看歷年狀元人數▼▼▼

今年共有16名文憑試狀元，是文憑試推出以來最多狀元的一屆。

今年聖保羅男女中學有三名狀元，令該校文憑試狀元人數增至22人，繼續是誕生過最多狀元的學校。

狀元就讀14間中學名單

港島：

中國婦女會中學（終極狀元）

香港真光中學

皇仁書院 (超級狀元)

張祝珊英文中學

英皇書院（超級狀元）

聖保羅男女中學

九龍：

華英中學（超級狀元）

九龍民生書院（狀元）

拔萃女書院（超級狀元）

喇沙書院（超級狀元）

協恩中學

新界：

香港道教聯合會鄧顯紀念中學

保良局董玉娣中學 （超級狀元）

大埔迦密柏雨中學（超級狀元）

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