Tesla之亂？被指硬泊非車位　兼強掹叉電線用　知情者爆另一版本

為了充電就這樣泊車？有港男日前發文，批評有Tesla司機在大埔的停車場亂泊車，車身更突凸出了行車通道，「呢度喺正lift口」，又指該車主拔了旁邊車的電線充自己的車，而停車場職員用雪糕筒圍起該輛Tesla，並留便條提醒胡亂泊車會被鎖車。網民直言應該直接鎖車，但亦有人認為車主是遇到「電霸」，才會被迫這樣充電。



不過，有知情者向《香港01》訴說另一版本，指該輛Tesla並沒有阻檔緊急出入口，又指該車場經常有非充電車停泊於充電車位，已曾多次反映投訴，並強調如其他車輛未完成充電前，根本不能拔出充電線，故不存在擅拔其他車輛的電線使用情況。



樓主拍到有TESLA在大埔的停車場內亂泊車，「完全唔係一個位」。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

樓主日前在facebook群組「馬路的事討論區」發文，稱在大埔東昌街康體大樓停車場內，發現有Tesla司機胡亂泊車，「完全唔係一個位，但呢度喺正lift口，佢仲掹咗隔籬白色車條電叉自己架車」。

照片可見，停車場管理公司在車頭攝紙，寫道：「XXXXXX車主，此非泊車位置，請勿胡亂泊車，違例會鎖車，敬請合作，謝謝。」Tesla泊在車場出口門前方，頂柱有一半車身在行車通道上，周圍被雪糕筒和封條包圍。

帖文引起熱議，不少人認為管理公司應該直接鎖車，「根本就鎖得啦，佢都唔係喺泊車位嘅位置入面，只係提示呢啲人，下次咪一樣咁泊」。

不過，有網民認為事件只是叉電位不足所致，提到Tesla充電期間非車主的確不能拔出充電線，直至完成充電後，其他人才可以拔出電線，「叉滿就可以唔係物主都可以掹，呢啲絕對係製造紛爭嘅原因」，又懷疑該Tesla車主是否遇到「電霸」（充滿電或充電時間屆滿，仍不願意移走電動車的車主），「是否遇到電霸？」、「呢啲情況就係唔想換電車的其中一個原因！為咗充電去到咁賤！」。

不過，有曾在該停車場泊車的市民向《香港01》說出另一版本，指事件中被「公審」的Tesla停泊位置並無阻擋緊急出入口，又指該處經常有非電車泊到充電車位，不少車主已曾反映投訴，但有關問題未能解決。對於相片中的Tesla被指「掹咗隔籬白色車條電叉自己架車」，該市民稱如Tesla正在充電，其他車主是不能拔出充電線，故認為帖文的指控對一眾Tesla車主不公平，同時期望能處理非充電車泊到充電位的情況。

（facebook群組「馬路的事討論區」）