自私精！Tesla違泊雙黃線轉角彎位　塞路阻旅遊巴轉彎　下場慘了

違例泊車不只有機會收取「牛肉乾」，更會嚴重阻塞交通！日前有途人分享在路上看見有Tesla車輛竟停泊於雙黃線區域兼轉角彎位，以致後方旅遊巴無法駛過狹窄空間，停滯不前，繼而影響後方和路上交通。不少網民批評司機自私缺德，更質疑「線！對香港司機來説只是裝飾」，而Tesla最終被拖走。



有途人在路上看見有Tesla車輛停泊於雙黃線區域兼轉角彎位，後方旅遊巴無法駛過狹窄空間，繼而影響路上交通。（FB「車cam-L（香港群組）圖片）

該途人在Facebook「車cam L（香港群組）」發帖並附上1張圖片，質問「點搞呀」。圖片所示，相信地點位於九龍佐敦的志和街，有1架Tesla車輛停泊於雙黃線區域內，加上是轉角彎位，從後駛至的大型旅遊巴因被Tesla阻塞，以致未能駛過狹窄空間，停滯不前嚴重影響路上交通。

因為違泊而影響後方車輛，不少網民都狠批司機是自私精，「沒有T車做不到，只有你想不到」、「雙黄線是有原因的，停前啲唔得嘅？」、「拍轉彎位，成條街買起晒」、「線！對香港司機來説只是裝飾」、「一字記之曰：拖」；亦有人好奇「呢啲情況係咪抄幾張再拖」。而Tesla最終被拖走。

根據香港運輸署《道路使用者守則》，駕駛者不得於「斑馬線」、「綠色人像」過路處，以及在劃上雙黃實線，並/或設有全日「不准停車」標誌的地方內停車。而《道路交通（交通管制）規例》第59條，沒有遵從交通標誌及道路標記即屬犯罪，違者首次被定罪，可處罰款$5,000及監禁3個月；如屬二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款$10,000及監禁6個月。

（FB「車cam L（香港群組）」）