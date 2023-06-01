樹頂驚見「白衫長髮少女」擰轉頭現真身　網民鬆一口氣：唔係鬼故

白衫牛仔褲是不少人喜愛的穿著搭配之一，在微博上有網友就拍下一段影片，竟然有穿著吊帶褲的「黑髮少女」跑到高樓外牆的樹上去了。



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影片中只見一棟大樓前的樹頂上有東西站著，鏡頭稍微拉近，乍看之下就像是有名黑色頭髮、穿著白色T恤和牛仔吊帶褲的女生面對著大樓趴在樹梢上。直到畫面放大，這位「黑髮少女」一轉頭，大家才發現站在上面的原來是一隻鳥。

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網友們看到這人鳥撞衫的一幕都紛紛留言：「不放大我真以為樹頂上貼了個人」、「遠遠望去真的好像」、「長髮披肩美少女」、「救命我也有這個穿搭」有網友表示影片中的是叫做紅嘴藍鵲的鳥，其黑色的頭頂跟藍白色背影，意外形成這個有趣的畫面。

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