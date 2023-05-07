大馬最強茅山師傅「鬼王德」養百隻鬼仔聞名　薛家燕前往拜訪嚇呆

在20世紀60至80年代間，馬來西亞有一名叫「鬼王德」、人稱「德叔」的茅山道士，於新馬一帶以專門替人捉鬼知名。



鬼王德是檳城人，除茅山術外，更對降頭、蠱毒等都有鑽研，更以飼養百隻鬼仔聞名遐邇。

關於鬼王德的個人背景，網絡上資料不多，而他的生平事蹟亦只可以從一些藝人繪影繪聲的憶述中聽到，更添神秘。

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鬼王召鬼

話說有一次，香港某電視台攝製隊前往檳城為鬼王德拍攝特輯節目，鬼王德為了展示自身強大的靈力，刻意在夜裡召集了特輯的導演及一眾藝人，然後將眾人集中站進他在空地上畫的大圓圈之內，並千叮萬囑他們無論看見任何驚嚇場面，都絕不可跑出圓圈之外。

當鬼王德口中念誦咒語時，眾人可都聽不明白，過了不久，站在圈內的工作人員就開始望到圈外鬼影憧憧，一張張面目猙獰邪惡、血流披面的鬼魂在圈外飄來蕩去，圍住圈內的人作群魔亂舞狀，嚇得一眾藝人魂不附體，當中有人失控尖叫，有人掩面低頭不敢觀看，有女性更驚到腳軟跌倒在地上，場面極度混亂。

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鬼王捉鬼

根據藝人薛家燕在一個靈異節目侃談中透露（這也是後來馬來西亞鬼王德向她說的在香港收鬼事件）：事緣60年代末期，香港有一幢豪宅鬧鬼。坊間傳言富豪的祖父，是靠賣出製毒原料後極速致富的。

有一次，毒梟懷疑被人偷拿毒品，於是就在巨宅內私刑迫供，結果釀成多人慘死悲劇。此後，巨宅開始鬧鬼，而且越鬧越兇，家人不是無故生病，就是遭遇意外。富豪和朋友幾經商議，有粵劇界中人建議他往檳城找「鬼王德」過來治鬼。

當鬼王德抵達鬧鬼現場後，發覺巨宅內果然陰靈處處，慘死於當年私刑迫供下的亡魂，怨氣凝聚不散，時隱時現。鬼王德由於茅山法規所限，先是問亡魂要求，並由帶來的鬼仔出面講數，但巨宅內的冤魂不肯屈服，鬼王德只好大開殺戒，和頑強抵抗的鬼魂苦戰了3天才成功收服，最後將冤魂困在壺內帶回馬來西亞，成為他的鬼奴了！

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鬼王之死

事隔多年後，香港某電視台打算拍攝一檔靈異節目，聽聞鬼王德名聲，於是前往馬來西亞尋他。當時，也是前文薛家燕作為主持人帶隊前去。誰曾想，當見到鬼王德的時候，讓薛家燕頗感震驚。

只見鬼王德此時已經瘦骨嶙峋，完全失去以往魁梧形象。薛家燕急忙問詢原因，鬼王德嘆氣說，自己胃裏長了一個乒乓球大小的肉球，已經切除三次，可每次切完就會又長出來！

後來，鬼王德還是頂著虛弱的身體幫助攝製組完成拍攝。全部工作完成後，鬼王德叫節目組記得寄這期節目的錄像帶給他看，殊不知他們返回香港後，錄像帶還沒來得及寄出，便傳來噩耗：茅山鬼王德與世長辭了！

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江湖傳聞，鬼王德是被某個降頭師下降偷襲，使他的法力先行盡失，他所飼養的眾小鬼便趁機向他反噬，將他咬至體無完膚，所以鬼王德死時是渾身刀痕，內臟器官腐爛潰瘍，全身透出臭味，而他因為捉鬼太多也跟靈界接觸太多，當他去世時，身上靈氣盡散，引致四方鬼怪都來咬他一口！

學茅山不留隔夜錢，鬼王德曾因自己是茅山之人，連褲袋都要剪穿，更不能斂財，他亦為有需要的人捉鬼消災，只有幫助人，更不會與人結怨，說實在的真不知他是得罪了哪一個降頭師？

聽說鬼王德去世後，他的孩子們更將他珍貴的符書拿了去賣，最終沉淪賭海及染上毒癮，將家財散盡後不知所蹤，後人的遭遇同樣令人難過，不勝唏噓！

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