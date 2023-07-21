颱風杜蘇芮｜已成熱帶風暴　專家：比泰利強很多　美預報現大調整

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／杜蘇芮】颱風泰利襲港後，香港下星期可能再次打風。天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，「一個熱帶氣旋似乎在形成中」，預料該熱帶氣旋下周初至中期較有可能進入南海北部，但路徑仍存變數，亦有機會移向台灣一帶。

而台灣氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，該熱帶氣旋路徑與颱風泰利相似，仍有許多不確定性，判斷強度至少「中颱」起跳，比泰利強很多，他又提到，美國模式針對該熱帶氣旋的預測大幅調整，有機會今日（7月21日）發展成颱風。

天文台表示，菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為「杜蘇芮」，已增強成熱帶風暴，截至今日（21日）正午12時，杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1,210公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。天文台預測杜蘇芮下周一（24日）會增強成強烈熱帶風暴，下周二（25日）再增強成颱風，下周三（26日）早上在香港800公里外再增強成強颱風。不過，杜蘇芮移動路徑存在變數，可能會移近台灣或廣東沿岸。

究竟下星期是否再次「打風」？該熱帶氣旋風力如何？是否比「泰利」強？移動路徑？以下一一看清。



台灣氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，該熱帶氣旋路徑與颱風泰利相似，仍有許多不確定性，判斷強度至少「中颱」起跳，比泰利強很多。（網上圖片）

天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，「一個熱帶氣旋似乎在形成中」，預料該熱帶氣旋下周初至中期較有可能進入南海北部，但路徑仍存變數，亦有機會移向台灣一帶。

台灣台灣氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮於「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，菲律賓東方海面擾動已於周四（7月20日）凌晨2時發展為「熱帶低壓」，周五（7月21日）會發展成颱風。

吳德榮指出，根據最新（7月19日晚上8時）歐洲系集模式模擬圖，該熱帶氣旋平均路徑與「泰利」實際路徑類似，都是由菲律賓東方海面先向北轉西北西前進，通過呂宋島北部，續朝廣東進行；而美國系集模式模擬圖則有大幅調整，平均路徑通過台灣，但各別系集成員非常分散。

歐洲系集模式模擬圖▼▼▼

吳德榮指出，根據最新（7月19日晚上8時）歐洲系集模式模擬圖，該熱帶氣旋平均路徑與「泰利」實際路徑類似，都是由菲律賓東方海面先向北轉西北西前進，通過呂宋島北部，續朝廣東進行。（網上圖片）

美國系集模式模擬圖▼▼▼

吳德榮表示，美國系集模式模擬圖則有大幅調整，平均路徑通過台灣，但各別系集成員非常分散。（網上圖片）

他歸納兩模式皆模擬周五（7月21日）有機率發展成颱風，且因高海溫、垂直風切小，將繼續增強至中度颱風以上，會比「泰利」強很多，惟以目前模擬路徑仍有「不確定性」，應耐心觀察模式調整。

天文台：五成機率掛8號風球



天文台署理高級科學主任郝孟騫周二在電台節目表示，天文台正在分析不同電腦模式預測，留意有電腦模式預計其路徑會移近珠江口一帶，預計本港下周中期天氣不穩。被問及下星期中會否有五成機會打「8號波」，他回應指「暫時我諗都係一半一半」，下星期二及下星期三本港天氣必然轉差，又指不同電腦模式仍出現分歧，不肯定熱帶氣旋有多接近香港，天文台會密切監察低壓區發展及動向。

泰利襲港下市面情況▼▼▼

泰利襲港下市面情況（林靄怡攝）

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下星期有機會打風

根據天文台「地球天氣」圖，該熱帶氣旋會於下星期一（24日）登陸菲律賓北部，至下星期二（25日）進入南海並接近本港，下星期三（26日）直衝香港，同日晚上向東北方向移動，下星期四（27日）凌晨登陸澳門西面、廣東省江門市一帶。

即睇該熱帶氣旋預測移動路徑（天文台「地球天氣」圖）▼▼▼

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而根據氣象觀測應用程式Windy.com，該熱帶氣旋路徑與天文台「地球天氣」圖相若，預計周二（7月25日）至周三（7月26日）其風暴中心可能會在香港極近距離位置掠過，再於珠海附近登陸。

即睇該熱帶氣旋預測移動路徑（Windy.com）▼▼▼

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不過該熱帶氣旋移動路徑仍有很大變數。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，目前菲律賓海低氣壓與越南附近低氣壓一同形成熱帶氣旋，並於周日晚上進入南海，下周二掠過香港後向西北方向移動；惟美國全球預報系統（GFS）顯示，西北太平洋熱帶氣旋及位於南海的熱帶氣旋，會在下周三同時生成，兩個系統形成「藤原效應」，改變移動方向及速度，較難預測移動路徑。

該熱帶氣旋風力有幾勁？



風力方面，由於目前低壓區仍未發展成熱帶氣旋，且距離香港較遠，天文台暫未有風力預測圖表。但按天文台九天天氣預報，本港下周二（7月25日）起風力會再回升，暫預測周三（7月26日）本港離岸風力達6級強風，而周四（7月27日）離岸風力達7級強風，即3號風球風力。

該熱帶氣旋叫咩名？



該熱帶氣旋暫未有正式命名，惟台媒引述氣象專家估計，它會命名為「杜蘇芮」。翻查資料，2012年亦有以「杜蘇芮」命名的熱帶氣旋吹襲香港，當時最高到熱帶風暴級別，並須於深夜11時05分發出8號風球，歷時4小時20分鐘至翌日凌晨3時25分改發3號風球。

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

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香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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