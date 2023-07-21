搭的士遺iPhone14Pro司機拒交還　港女竟重遇涉事車輛　結局逆轉

雖說注意財物是個人責任，但刻意取走他人物品圖利則是違法罪行。有港女早前乘搭的士時，不慎遺下價值近萬元的iPhone 14 Pro手機，下車後曾嘗試截停車輛，惟司機未有停車，手機更被極速關上。沒想到她翌日竟截回同一輛的士，上車後她發現司機並非同一人，遂交代事件並托對方找回涉事司機。原來涉事司機為「替更」，更坦承已將手機帶到內地轉售，港女隨即要求涉事司機交回手機，又表明將報警處理，結局隨即逆轉。



有港女早前乘搭的士時，不慎遺下價值近萬元的iPhone 14 Pro手機，下車後曾嘗試截停車輛，惟司機未有停車，手機更被極速關上。（資料圖片，非涉事車輛）

該港女於facebook群組發文，講述遺失手機再意外尋回的經過。她指本月7日早上約10時55分，於錦田市中心乘搭新界綠的前往同區屋苑爾巒，落車時不慎遺下價值近萬元新款iPhone 14 Pro手機，「我基本上係未攞齊嘢司機就已然砰門走」。

她發現後隨即於馬路旁嘗試截停的士，惟司機未有停車，其手機其後更被關上，「佢繼續踩油向前唔理我，過咗5分鐘我打返畀我電話已經係熄咗機，我電話最後顯示位置喺元朗大棠路阜財街」。

港女事後曾經發文，希望向涉事的士司機提供薄酬以換回手機，惟一直沒有結果。原本她也以為手機「凍過水」，沒想到事隔約1星期，周日（16日）她竟遇到同一輛的士，「返工前竟然喺同一個上車地點，伸手截返呢架車上車，去同一個落車點」，不過她指車上司機並非同一人，「車我個司機唔係偷我電話嗰個，偷電話嘅係戴眼鏡嘅」。

涉事司機坦承已將iPhone 14 Pro手機帶到內地，以600元人民幣價格（約650港元）轉售，並提出給她港女1000港元作為賠償及和解費用，惟遭她拒絕。（Apple官網圖片）

上車後港女向司機交代遺失手機的經過，對方告知當日接載她的司機為「替工」，又答應代她詢問手機下落，「夜晚會同佢交更順便幫我問下佢，又畀埋嗰個司機電話我」。當晚好心司機致電給她，稱當日接載她的司機坦承已將手機帶到內地，以600元人民幣價格（約650港元）轉售，並提出給她1000港元作為賠償及和解費用，「開頭話部電話賣咗，畀返$1000我就算啦得唔得，我梗係唔睬佢啦，部電話成萬蚊㗎黐線！」。

由於港女在雙方溝通過程一直錄音留下證據，她於是要求涉事司機將手機交回，否則便會報警指控對方盜竊，「個司機即刻淆底叫我唔好報警，佢話因為佢次次執到嘅電話都會拎去嗰度賣，所以可以打去叫電話舖唔好賣出去」，對方又承諾本周三會取回手機交還。

直至本周二（18日）晚上，港女再次留言更新，指好心司機已聯絡她，稱替工司機已到內地取回她的電話，表示若對方按承諾交還手機會再拍照更新，「我部14 pro賣600蚊，當初屈我1000蚊仲好啦，而家搞到自己得個吉」。

港女指好心司機已聯絡她，稱替工司機已到內地取回她的電話，表示若對方按承諾交還手機會再拍照更新。（資料圖片，非涉事車輛）

不少網民看過帖文也指港女非常幸運，「嘩咁都撞得返同一架的士，仲搵返個司機，如果真係搵返你真係好彩囉」、「咁都俾你撞得返架車！仲要你認得！原來真係天在看」、「替工司機咁衰，正更幾好都俾佢害，好彩總算搭到正更車，搵得到牽連線，等樓主報案及攞返，再睇下拉唔拉到人」。

亦有人批評涉事司機為慣犯，指拾遺不報的行為已屬違法，建議港女報警處理，「唔好放過佢，佢都係慣犯，你放咗佢繼續會有下一個受害者」、「照報警先，離X晒譜，拎返之餘拉埋佢！呢啲X街唔好畀機會佢，僥倖完只會繼續做呢啲嘢」、「司機身有屎，真係告起上嚟，就算入唔到都要冇咗幾工，仲要真係有俾人告得入嘅風險，所以唔擔心啦，做咗先算」。