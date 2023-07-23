丈夫赴外地工作4年！未曾回家見女兒一面　妻悉真相極崩潰喊離婚

拋棄糟糠之妻，可恥！印尼有人妻從懷孕生育到女兒現已4歲，都是靠她獨自撫養，全因丈夫長年在外地工作，雙方只能靠電話傳訊息聯絡，女兒至今未能見父親一面。不過她某日卻突然收到友人提供照片，驚悉原來丈夫不回家，全因為在他鄉另結新歡出軌，讓她大感崩潰，果斷決定離婚，揚言要將丈夫惡行公諸於世。



印尼有人妻從懷孕生育到女兒4歲都需獨自撫養，全因丈夫長年在外地工作，不過友人某日傳來的照片，原來對方是因另結新歡才不回家。（網上圖片）

馬媒報道，印尼人妻菲拉的丈夫4年前為了養家，遠赴新加坡想當警員賺錢，但他離鄉後一直沒有回家，夫妻倆只能透過手機聯繫。菲拉透露，女兒出生時丈夫都沒有陪伴在側，「如今女兒已經4歲，卻從沒見過父親，都是我一人辛苦帶大孩子」。

本以為丈夫工作忙碌是為家庭付出，才沒時間回家，可惜令她震驚的是，原來丈夫已在他鄉另結新歡。事緣她某天收到友人傳來照片，發現相中男子正是其丈夫，卻和陌生女子親密抱在一起，難過道：「本以為丈夫是個負責任的忠心漢。」

菲拉知悉真相後終於明白，為何丈夫回覆訊息總是簡短又冷漠，「我以為是公務繁忙」，果斷提出離婚，亦誓要將出軌之事告訴其家人，她同時在社交平台公開丈夫外遇證據，如對方與狐狸精的對話截圖；惟相關影片現已被刪除。

（綜合）