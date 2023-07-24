崩潰！女學生登泰山遺身份證落山才發現　被通知回山頂派出所認領

遺失身份證已夠崩潰，但她的情況更慘！內地有女學生夜登泰山，成功看日出後離開，去到山腳發現遺失身份證，連忙請工作人員廣播。未料她收到警方電話，指有人撿到其身份證，但交到了山頂的派出所，要求她登山取回，她崩潰道無力再上山，警方稱可以郵寄，但建議她最好補領新證，考慮到她快要考試，要另外辦臨時證件，如果花了兩筆錢。網民好奇應有多種方法將身份證帶落山，但有留言提醒，各種方法都要經陌生人之手，而且認領失物，其實要由警方現場確認。



內地有女生登泰山，下山後才發現遺失身份證。（微博影片截圖）

內媒報道，7月17日，內地蘇姓女學生夜登泰山，朋友先掉隊，她獨力前行，雖未到頂峰，但看到日出也很興奮。不過，事主後來在回程時才發現遺失了身份證。她告訴內媒，凌晨3、4點她才發現自己遺失了身份證，馬上請工作人員廣播尋身份證。

她徒步下山，當時已很累，「下山比上山累太多了」，去到山腳紅門時，收到民警電話，有人拾獲她的身份證，但交到了山頂派出所，「讓我去拿，當時真的挺絕望的」，崩潰道自己剛剛下山，真的不想再上山，問有沒有其他辦法。

+ 1

警方說可以花30元人民幣（下同，約38港元）幫她郵寄回去，但建議她最好直接補領身份證，「這樣更合算一點」。她回河北後馬上補領，最終花了40元（約47港元），由於她趕住考試，補領新證要1個月，結果她又額外花了20元（約22港元）補辦臨時身份證。

女同學「灰爆」的經歷令網民好奇，應該有許多方法將身份證帶落山，「不能交給纜車工作人員帶下來嗎？」、「那為啥不郵寄啊，郵寄總比補辦快吧」、「計算下來郵寄回家還比較便宜」，又笑稱「扔下來啊」。

不過有網民指，「的確要麼自取，要麼補領」，警方也不能隨便找個遊客幫手帶下山。無論郵寄或是請遊客帶下山，都要經陌生人之手，可能有盜用問題，其實都不安全，而且程序上失主理應上山去認證，由警員當場確認。

（綜合）