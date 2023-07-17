性感網紅郭鬼鬼暴肥照外流「突認4傳聞」揭減肥後遺症惹網民心疼

台灣網紅郭鬼鬼近日與另一位網紅馮語婷隔空交火，戰火自今年4月延燒至今。郭鬼鬼日前發文表示之前因意氣用事造成馮語婷的不舒服，向馮語婷及粉絲道歉，並列出4點說明，「我也想藉這次機會坦承一些事情。」其中針對外界懷疑她有「女兒」一事，郭鬼鬼表示：「我只想讓她在屬於她的時光安心成長。」間接證實有小孩。



郭鬼鬼針對外流照、女兒、追蹤數和假髮做說明。郭鬼鬼表示減肥前的醜照片被外流並非她的本意，畢竟誰會想要自己體態不理想時被看到：「因為我本身家庭因素比較複雜，我不想讓任何人曝光成為第二個我，我只想讓她在屬於她的時光安心成長，再談到我爸的部份，我們一年多沒聯絡了。」

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馮語婷曾質疑她的追蹤數是營造出來的，對此郭鬼鬼坦言：「那時有使用機器人軟體，去國外一些社團發文增加追蹤，消失的數字確實被封號沒錯，但卻引來了一堆外國廣告帳號，大家請勿嘗試。」郭鬼鬼解釋會戴假髮，是因為減肥及壓力帶來的掉髮後遺症，所以只能戴假髮來遮蓋，她謝謝大家的鞭策，希望大家能接受全新的她。

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郭鬼鬼發文全文：

在這邊，我想跟馮語婷說聲對不起

因為我的意氣用事造成她的不舒服

才會讓四月的戰火延燒到今天

我自認對文字修飾及表達的能力較薄弱

才會常常讓人覺得我又在做什麼傻事

——

我想跟語婷還有我的粉絲們說聲對不起

不該成為你們茶餘飯後的笑話

謝謝語婷這幾個月的督促

讓我一舉一動更加謹言慎行

也了解公眾人物給予的社會責任必須零失誤

——-

我也想藉這次機會坦承一些事情

1、關於外流照：

減肥前的醜照片被外流並非我本意

畢竟誰會想要自己體態不理想時被看到

2、關於女兒：

因為我本身家庭因素比較複雜

我不想讓任何人曝光成為第二個我

我只想讓她在屬於她的時光安心成長

再談到我爸的部份，我們一年多沒聯絡了

所以就不再贅述了

3、關於追蹤數：

那時有使用機器人軟體

去國外一些社團發文增加追蹤

消失的數字確實被封號沒錯

但卻引來了一堆外國廣告帳號，

大家請勿嘗試

4、關於假髮：

因為減肥及壓力帶來的掉髮後遺症

所以我只能戴假髮來遮蓋

對不起，我最不擅長寫長篇文章

所以這篇文章是我敘述後

跟語婷共同修改討論後才發文

希望大家能接受一個全新的我

我用了跳下懸崖的勇氣發這篇文章

在未來的日子裡不管是工作、家庭、社會

我都會努力成為一個溫暖的存在

最後，對不起，謝謝大家的鞭策。



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】