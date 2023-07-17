性感網紅郭鬼鬼暴肥照外流「突認4傳聞」揭減肥後遺症惹網民心疼
台灣網紅郭鬼鬼近日與另一位網紅馮語婷隔空交火，戰火自今年4月延燒至今。郭鬼鬼日前發文表示之前因意氣用事造成馮語婷的不舒服，向馮語婷及粉絲道歉，並列出4點說明，「我也想藉這次機會坦承一些事情。」其中針對外界懷疑她有「女兒」一事，郭鬼鬼表示：「我只想讓她在屬於她的時光安心成長。」間接證實有小孩。
郭鬼鬼針對外流照、女兒、追蹤數和假髮做說明。郭鬼鬼表示減肥前的醜照片被外流並非她的本意，畢竟誰會想要自己體態不理想時被看到：「因為我本身家庭因素比較複雜，我不想讓任何人曝光成為第二個我，我只想讓她在屬於她的時光安心成長，再談到我爸的部份，我們一年多沒聯絡了。」
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馮語婷曾質疑她的追蹤數是營造出來的，對此郭鬼鬼坦言：「那時有使用機器人軟體，去國外一些社團發文增加追蹤，消失的數字確實被封號沒錯，但卻引來了一堆外國廣告帳號，大家請勿嘗試。」郭鬼鬼解釋會戴假髮，是因為減肥及壓力帶來的掉髮後遺症，所以只能戴假髮來遮蓋，她謝謝大家的鞭策，希望大家能接受全新的她。
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郭鬼鬼發文全文：
在這邊，我想跟馮語婷說聲對不起
因為我的意氣用事造成她的不舒服
才會讓四月的戰火延燒到今天
我自認對文字修飾及表達的能力較薄弱
才會常常讓人覺得我又在做什麼傻事
——
我想跟語婷還有我的粉絲們說聲對不起
不該成為你們茶餘飯後的笑話
謝謝語婷這幾個月的督促
讓我一舉一動更加謹言慎行
也了解公眾人物給予的社會責任必須零失誤
——-
我也想藉這次機會坦承一些事情
1、關於外流照：
減肥前的醜照片被外流並非我本意
畢竟誰會想要自己體態不理想時被看到
2、關於女兒：
因為我本身家庭因素比較複雜
我不想讓任何人曝光成為第二個我
我只想讓她在屬於她的時光安心成長
再談到我爸的部份，我們一年多沒聯絡了
所以就不再贅述了
3、關於追蹤數：
那時有使用機器人軟體
去國外一些社團發文增加追蹤
消失的數字確實被封號沒錯
但卻引來了一堆外國廣告帳號，
大家請勿嘗試
4、關於假髮：
因為減肥及壓力帶來的掉髮後遺症
所以我只能戴假髮來遮蓋
對不起，我最不擅長寫長篇文章
所以這篇文章是我敘述後
跟語婷共同修改討論後才發文
希望大家能接受一個全新的我
我用了跳下懸崖的勇氣發這篇文章
在未來的日子裡不管是工作、家庭、社會
我都會努力成為一個溫暖的存在
最後，對不起，謝謝大家的鞭策。
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【本文獲「TVBS」授權轉載。】