甩魚杆勾中鼻子！男子釣魚勾中女友鼻　醫院都幫唔到　最後咁解決

這實在太罕見了吧！山東濰坊近日發生離奇爆笑意外，一名男子帶同女友去釣魚，甩魚杆時卻不慎將魚鈎甩到女友鼻上，插穿進皮膚。男子立即陪同女友去醫院，惟醫院沒合適工具，最後男子連夜買了把專門剪鐵絲的斜口鉗子，成功將魚鈎拔出。



山東濰坊近日發生離奇爆笑事件，一名男子帶同女友去釣魚，甩魚杆時卻不慎將魚鈎甩到女友鼻上，插穿進皮膚。（「沸點視頻」影片截圖）

根據《沸點視頻》報道，7月17日，山東濰坊男子董先生帶同女友去釣魚，起初釣到魚時，女友還挺高興，惟其後卻樂極生悲，董先生甩魚杆時不慎將魚鈎甩到女友鼻上，魚鈎剛好從鼻子中間穿過去。

董先生憶述，「那個地方就是戴鼻環的位置，當時我也懵了，又心急又忍不住想笑，那個地方沒多痛」，但由於他一直取笑，氣哭了女友。

董先生表示，致電詢問消防員後，就直接去了醫院，惟醫院沒有很合適的工具，醫生還甚至想直接拔出來。董先生認為魚鈎有倒刺，「直接拔出來太痛了」，於是半夜去敲店舖門，買了把專門剪鐵絲的斜口鉗子，將魚鈎剪斷及拔出，目前女友的鼻子已康復得差不多。董先生說，現在女友提起這件事，也會又哭又笑。

網民紛紛大呼勾到會很痛，「天吶，看着都好痛」、「好危險，沒勾到眼珠或者臉頰就該慶幸了」、「我勾過手心，老疼了」、「以前看過一個狠人勾在手臂上直接扯出來的」。

有網民批評董先生當下取笑女友和還有空拍影片，「還笑，這有什麼好笑的？不是你的鼻子你當然不覺得疼」、「沒多疼？你咋不掛個體會下」、「人才，甩竿不看周圍」、「最關鍵的是你還有空拍視頻」、「還能笑出來，這樣不知好歹的人，還不分手啊」。

有網民笑說，「這個精準度很難的」、「珍愛生命，遠離釣魚佬」、「估計現在已經分手了」、「最後是前女友嗎？」、「釣到美人魚了」、「正好買個鼻環帶上吧，不用打洞了」。

（沸點視頻）