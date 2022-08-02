「比堅尼女漁師」現身墾丁　着成咁去釣魚惹暴動　釣客：很難專心

不論是登山或戲水，都是許多人在夏天最喜歡做的活動，也有人愛釣魚，日前就有一名身材傲人的台灣女網紅在自己IG貼出釣魚的照片，但因為穿著太清涼讓許多男粉絲看了快「頂不住」，照片一出也吸引了逾萬人按讚觀看，眾人直呼「很難專心釣魚」。



這名身材火辣的女釣客名叫歐拉Aurora Lee，在IG上擁有逾5萬名粉絲追蹤，她平常會分享生活、美食、旅遊的照片，裡頭也有不少清涼性感的美照。

點擊放大瀏覽歐拉Aurora Lee的照片▼▼▼

+ 19

日前歐拉貼出數張她在台東、墾丁釣魚的照片，只見她除了戴著白色帽子、穿著黑色短褲之外，上半身只有穿一件黑色比堅尼，豐滿上圍讓不少男粉絲看了血脈賁張。

貼文讓不少人大讚「這魚一定是被勾上來的，釣客太銷魂」、「真的很大，我是說魚」、「穿這樣很難專心釣魚」、「這樣旁邊釣魚的人會不會分心」、「陽光美釣手」、「暴動了啦」、「很美，超好身材」、「釣到的可能不只魚」、「這魚真會挑人」、「真的很棒耶……人美又會釣魚」、「太火辣了」。

也有網友擔心在艷陽下穿太少會曬傷，「這樣釣魚不會曬傷嗎？」、「真的曬不黑嗎？」、「會曬傷啦」、「身材好，夏日記得防曬喔」。

【延伸閱讀】水上樂園「變性滑水梯」爆紅 比堅尼美女驚變裸男 IG真面目曝光（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 33

【延伸閱讀】台版羅拉｜地盤深夜驚見「最美工頭」 IG曝光數萬網民關注留言（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 35

延伸閱讀：

【一劍浣春秋】當個人大於團體⋯「惠比壽麝香葡萄」解散告訴我們的是？

黑絲襪重機女呼嘯過 裙飛起露屁股蛋網笑問「車什麼型號？」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】