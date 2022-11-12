父子出海釣魚遇「40噸巨鯨」躍出水面險撞船　驚慄影片網絡瘋傳

驚險一瞬間！一對父子開船到海上釣魚，突然一個巨大黑色身影出現在兩人眼前，距離不到1米，原來是一隻正在獵食的座頭鯨衝出水中，把父子倆的船差點撞翻，驚悚的直擊影片在網路上瘋傳。



根據《紐約郵報》報導，美國一名來自賓夕凡尼亞州費城的23歲男子Zach Piller與父親一起到新澤西州的海邊開船出海釣魚，兩人開心享受海釣過程竟感受到海面有不正常的晃動，下一秒就看到一隻巨大的黑色身影從海中迸出，嚇得男子尖叫連連，以為自己要被巨大鯨魚吃掉了。

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從Piller上傳到個人IG帳號「zachpiller18」的影片可以看到，原本平靜的海面突然噴出一些小魚群，隨後一隻巨大生物整隻跳出來，其實這隻巨大生物是一隻正在捕食獵物的座頭鯨（Humpback whale），當時Piller正拿著手機想拍下爸爸釣魚的照片，殊不知就這麼剛好拍到一隻座頭鯨從海中噴出的畫面，而且巨鯨距離Piller跟父親僅僅不到1米的距離，但Piller的父親卻依然手握釣魚竿相當淡定。

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從影片中可以看到，Piller與父親搭乘的小船不斷搖晃，險些被座頭鯨撞翻。美國國家海洋和大氣管理局相關人員表示，座頭鯨的重量高達40噸，所幸鯨魚只有身體一部分衝出海平面，從Piller拍攝的影片可以看到牠身上有很多藤壺。

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這隻座頭鯨出現後秒消失，所幸Piller與父親都沒有受傷，父子倆直擊座頭鯨的影片在網路上瘋傳，不少網友驚呼「有生之年能這樣目擊座頭鯨出現其實很珍貴」、「要是我應該早就嚇到釣魚竿都掉了」、「這真是難忘的海釣回憶」。美國國家海洋和大氣管理局人員指出，其實垂釣者不允許在鯨魚100碼（約91米）的範圍內，當鯨魚接近這對父子的船時，他們應該將引擎開到別處直到鯨魚游走。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】