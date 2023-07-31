垃圾蟲！平治泊咪錶乘客爽吃荔枝　殼核全扔車外　網民呼籲咁舉報

自己垃圾，自己帶走！日前網傳1條長約41秒短片，顯示有平治房車停泊於路邊時，前排乘客位置不斷有人將吃完的荔枝殼和核拋出車外，滿地殘渣，其後更直接駕車離去。片段惹來不少網民批評，直斥亂拋垃圾舉動「衰格」，「要幾厚顏無恥先可以咁做」，「辛苦哂啲清潔工人」；亦有人呼籲樓主可以致電政府投訴熱線1823或填妥表格以舉報對方惡行。



網傳影片顯示有私家車停泊路邊時，車上乘客和司機不斷將吃完的荔枝殼核拋出車外。（FB「車cam L」圖片）

樓主在Facebook群組「車cam L」發帖，怒斥「一地都係荔枝殼荔枝核」。片段所見，1輛平治停泊在咪錶位置，中途被拍到多次從人從前排乘客位窗掉出荔枝殼和核，旁邊馬路滿佈荔枝殘渣。其後私家車上的司機和乘客沒有清理垃圾便準備駛離該處，後方乘客更再次掉棄垃圾到車外，行為極度缺德。

網民直斥車上的人「人渣」，「真衰格」、「估唔到香港呢個年代仲有呢啲人」、「要幾厚顏無恥先可以咁做」、「又唔係你屋企」、「辛苦哂啲清潔工人」、「執起晒啲垃圾扔返入佢部車啦」、「每粒計亂拋垃圾」；有留言就認為罰款亦不足以懲治這種人，「要捉去做100小時社會服務令，清潔街上垃圾」。

大部份人不屑該車主亂拋垃圾舉動，並主動提供舉報表格，呼籲拍片者致電1823政府投訴熱線，「做佢，會有罰單寄去佢屋企」。而當天疑目睹事發經過的市民則透露，現場是佐敦的寶靈街，「我經過無睇錯前座係坐住個十幾歲嘅後生仔，後面就坐住個大叔，司機就睇唔到」。

據香港《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132章，第4（1）條），現時將扔棄物或廢物棄置在公眾地方會被罰款$1,500。不過政府為打擊隨地亂拋垃圾問題，立法會本月12日已三讀通過《2023年罰款及定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）（雜項修訂）條例草案》，亂拋垃圾罰款金額將會提高至3,000元，將於10月22日生效。

（FB「車cam L（香港群組）」）