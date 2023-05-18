中年漢巴士剃頭髮20分鐘！自私舉動惹不滿　網民怒轟：敗壞社會

公眾場所要顧及他人感受是常識吧！不過日前新加坡就有乘客搭乘巴士時，遇見有中年男士竟然大無私樣地剃頭髮20分鐘，因而感到不滿並拍片公審，更質疑是教育未如理想導致。片段惹來網民狠批該男士「沒有公德心」、「惡心」；惟有人對事件存疑，認為他既然是光頭，猜測對方會否只是在做頭皮按摩而已。



新加坡有乘客搭乘巴士時，遇見1名中年男士大無私樣地剃頭髮20分鐘，感到不滿因而拍片公審。（FB「COMPLAINT SINGAPORE」圖片）

該男乘客在Facebook「COMPLAINT SINGAPORE」群組發布1條短片，從片段所示，有穿着便服的中年男士，竟然大無私樣地剃頭髮20分鐘，一隻手拿着剃刀，另一隻手摸着頭皮，貌似在確保頭髮完全被修剪乾淨，途中完全無視同車乘客，感到不滿因而拍片公審，並指「真的需要加強教育新加坡人，在公共交通工具上的行為舉止」。

男子一手拿着剃刀，另一隻手摸着頭皮，疑似在確保頭髮完全被修剪乾淨。（FB「COMPLAINT SINGAPORE」圖片）

對於該男子無視其他乘客公然剃頭髮，網民都怒斥其行為自私，「超級惡心」、「沒有公德心敗壞社會」、「不能在家做嗎？」、「有些老人就是不值得尊重」、「大多數人都沒有個人衛生和公民意識」；亦有人覺得剃頭髮已未算嚴重，「有的人會在公共汽車內剪指甲」。

不過亦有小部份留言質疑，男子本來就是光頭，會否不是剃頭髮而是做頭部按摩，「一個人怎麼剃頭髮20分鐘？也許是頭皮按摩器」、「別擔心他已經沒有頭髮，這樣做是因為頭癢」。

（FB「COMPLAINT SINGAPORE」群組）