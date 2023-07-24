易通行紅隧｜的士司機無開車卻被收$XX　運輸署確認事件咁解釋…

【易通行／紅隧】紅磡海底隧道（紅隧）昨日（7月23日）起實施不停車繳費服務「易通行」，但有的士司機於網上發文表示，他昨日沒有出車開工，卻仍然被收取了20元「易通行」隧道費，因而大感奇怪，只好向其他的士司機及網民求問原因。



紅磡海底隧道（紅隧）昨日（7月23日）起實施不停車繳費服務「易通行」。（資料圖片）

紅隧昨日起實施不停車繳費「易通行」，是首條實施「易通行」的過海隧道，今日（7月24日）迎來紅隧「易通行」啟用後首個工作天。

紅隧實施易通行後首個工作日行車情況▼▼▼

【09:30】漆咸道北又有塞車，慢車龍尾在曲街巴士站附近。（呂頴姍攝）

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有的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指自己昨日沒有出車開工，卻突然收到電話訊息，告知他需繳交20元「易通行」隧道費，因而大感奇怪。他遂向行家們求教，「今日（7月23日）冇開工都扣錢㗎？有冇師兄知道咩事幹」。

有的士司機於網上發文表示，他昨日沒有出車開工，卻仍然被收取了20元「易通行」隧道費。，（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

從樓主上載的收費短訊截圖見到，訊息於昨日下午近2時發出，提到「易通行：車輛xxxxxx（車牌）於23/7/2023，13:41駛經海底隧道（往港島），應繳隧道費為HK$20（參考編號：XXXXXXXX）」，顯示他的確被通知要繳交20元「易通行」隧道費。

其他的士司機、網民看過帖文議論紛紛，有人關注樓主是否遺留了商用車司機卡在車上，導致被行家取用，「check下張卡喺唔喺度，係咪被人攞咗」、「你收工冇攞返自己張司機卡？下家用咗多謝你」、「有部XXXXXX（車牌）過咗，入咗你數」。不過樓主上載司機卡圖片，證明他未有遺留在車。《香港01》記者正就事件向運輸署查詢。

樓主上載司機卡圖片，證明他未有遺留在車。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

也有行家表示遇到相同情況，「我都試過，結果硬食」。另有網民笑言有關費用是「偷懶稅」、「預繳」、「影子車」。除了「無開工被收費」，亦有網民反映繳費訊息有問題，指曾試過駕車通過2次紅隧，但只收到1次訊息要求繳費。

亦有網民反映自己經過2次紅隊，只收到1次訊息。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

運輸署回覆《香港01》表示，已要求隧道費服務商調查和跟進，根據易通行系統紀錄，相關車牌私家車於7月23日曾使用紅磡海底隧道，由於該車輛並未申請車輛貼，亦未連結任何易通行戶口，無法自動繳付隧道費，故系統透過登記車主向運輸署提供的香港流動電話號碼，向車主發出繳費通知，而經調查後發現，該車牌登記車主向運輸署提供的香港流動電話與一名的士司機相同，以致的士司機收到該繳費付款通知。

運輸署指，已去相關車牌登記車主，提醒車主須確保其「電子聯絡方式」（即香港流動電話號碼及或電郵地址）正確無誤；如電子聯絡方式有任何改變，必須在72小時內通知運輸署。

運輸署提醒登記車主，須確保「電子聯絡方式」正確，並盡量提供一個常用聯絡方式（例如手提電話號碼），以便收取運輸署訊息，包括在「易通行」推行後有關繳交隧道費的事宜；如登記車主未有設定自動繳費方式，在經過已實施「易通行」的政府收費隧道後，隧道費服務商會透過「電子聯絡方式」，以手機短訊或電郵向登記車主發出繳費通知，登記車主必須在14個工作天內補交隧道費。

運輸署署長羅淑佩昨日在個人社交平台表示，紅隧昨日清晨5時順利實施「易通行」，不過隨後發現紅隧九龍入口的道路標記有改善空間，為免司機爭位切線，發生意外，遂要求路政署於早上6時施展改善工程，並於6時40分完成。她又說，今日繁忙時間才是真正考驗，強調不會鬆懈，「祈願一切順利」。