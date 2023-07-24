紅隧易通行｜實施後首個工作日　早上9時公主道車龍延至紅磡警署

紅隧昨日（23日，星期日）起實施不停車繳費服務「易通行」，今日（24日）是實施後首個上班日，考驗易通行會令過海交通更順暢，抑或更擠塞。運輸署署長羅淑佩昨指出，今日繁忙時間才是真正考驗，強調不會鬆懈，政府啟動緊急事故交通協調中心，加派人手以應付各項突發的情況。



在推行易通行後，紅隧收費廣場由過往的八線行車，減半至四線，其中一條更為巴士專線。昨日上午車輛稀疏，尚且順暢，但到下午瓶頸現像出現，雖然為周日，但進入紅隧的車龍多次延長至公主道近愛民邨一帶，車龍長達1公里，甚為罕見。



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【09:00】早上9時公主道車龍延至紅磡警署。

早上9時公主道車龍延至紅磡警署。（馬煒傑攝）

【08:45】紅隧收費廣場龍尾情況。

【08:45】紅隧收費廣場龍尾情況。

【08:30】漆咸道北時有車龍，但好快清到，大致暢順。

【08:30】漆咸道北時有車龍，但好快清到，大致暢順。（呂頴姍攝）

【08:30】紅隧收費廣場繼續擠塞。

【08:30】紅隧收費廣場繼續擠塞。

【08:15】漆咸道北見龍尾，慢車行駛。

【08:15】漆咸道北見龍尾，慢車行駛。（呂頴姍攝）

【08:15】紅隧收費廣場開始擠塞。

【08:15】紅隧收費廣場開始擠塞。

【08:09】 公主道開始車多。

【08:09】 公主道開始車多。（馬煒傑攝）

【08:00】 公主道行車暢順。

早上時8正，公主道行車暢順。（馬煒傑攝）

【08:00】 漆咸道北未有車龍。

【08:00】 漆咸道北未有車龍。（呂頴姍攝）

【07:40】紅隧原收費廣場所見，車流量開增加，往港島方向行車仍暢順。

【07:35】紅隧原收費廣場所見，車流量一般，行車暢順。

▼7月23日 紅隧實施易通行首日上午交通順暢▼



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昨早近8時於紅隧外觀察易通行實施首日所見，周日早上時份車流稀疏，交通大致順暢，不過亦偶有駕駛者依舊於收費亭減速，後車連忙響咹。運輸署署長羅淑佩於昨於社交平台上表示，周日早上車流少，交通未受影響，而今日繁忙時間是真正考驗，強調不會鬆懈，「祈願一切順利」。

不過考驗昨日中午過後已經出現，根據運輸署的交通快拍圖片及Google Map的即時路況，昨日中午約12時及下午3時半，進入紅隧的車龍同樣排至公主道近愛民邨一帶；收費廣場的車流亦絡繹不絕，另外康莊道近港鐵紅磡站，同樣顯示交通擠塞，車龍長達約一公里。

▼7月23日 紅隧實施易通行首日中午過後出現車龍▼

