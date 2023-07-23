易通行｜紅隧實施首日大致順暢　羅淑佩：周一繁忙時間是真正考驗

紅磡海底隧道今日（23日）清晨5時起，實施不停車繳費「易通行」，為首條實施的過海隧道，也是「易通行」下最繁忙的隧道。《香港01》今早於紅隧收費廣場直擊「易通行」實施狀況，由於為周日早上，車流未算多，交通大致順暢，不過亦有駕駛者疑未熟悉新安排，依舊在收費亭停車。

運輸署署長羅淑佩於個人社交平台上表示，明日（24日）繁忙時間是真正考驗，強調不會鬆懈，「祈願一切順利」。



▼7月23日 紅隧實施「易通行」首日▼



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紅隧擠塞問題不時為人詬病，車流量亦早已超出計設容量，現時平均每日有11萬架次。運輸及物流局局長林世雄日前於網誌表示，紅隧是全港車流量最高的行車隧道，形容於紅隧推行「易通行」是「極具挑戰性的任務」。他又指，會於今明兩日啟動緊急事故交通協調中心，加派人手以應付各項突發的情況。

運輸署署長羅淑佩（資料圖片／廖雁雄攝）

羅淑佩今日於個人社交平台上表示，昨晚（22日）至今早清晨的「易通行」工程進度良好，順利於清晨5時實施「易通行」，不過隨後發現紅隧九龍入口的道路標記有改善空間，為免司機爭位切線，發生意外，遂要求路政署於早上6時施展改善工程，並於6時40分完成。她續指，由於周日早上車流少，故交通未受影響。

記者現場所見，除了偶有車輛於收費亭減速，甚至停下，紅隧今早交通大致順暢。羅淑佩指，明日繁忙時間才是真正考驗，強調不會鬆懈，「祈願一切順利」。