家長注意！3歲童鑽洗衣機　對摺卡滾桶露雙腳喊痛　消防拆機救出

孩子調皮又未能辨安危，看少一眼也可能發生危險。內地1名3歲男童在祖母未有為意時，疑因貪玩掉進直立式洗衣機內，被緊緊卡在桶中無法動彈，只露出一雙小腳丫，狀甚可憐。當地消防員接報到場，花了半小時將男童從洗衣機中解救出來，所幸男童未有受傷。消防事後提醒家長要時刻看好孩子，如不幸發生意外，不應強行自己處理，應即時報警。



中山1名3歲男童疑因貪玩掉進直立式洗衣機內，無法動彈，只露出一雙小腳丫。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於7月19日，廣東中山市三鄉鎮消防員接獲通報，稱有男童被卡在洗衣機內，於是出動救援。消防到場後，發現該名3歲男童被卡在直立式雙缸洗衣機的脫水桶，只有一雙腳丫露出來。現場影片可見，男童身體對摺，頭腳朝上，臀部向下填滿桶底，整個人動彈不得。

男童祖母表示，事發時她在做家務，突然聽到孫兒哭喊，走過去一看才發現孫兒竟鑽到洗衣機內。祖母試圖將男童抱出，但孫兒卡得太緊，她稍一用力，孫兒就喊疼，只好報警求助。

消防員評估過情況後，考慮到脫水桶空間太小，認為如果強行將男童拉出，可能會做成二次傷害，於是一邊安撫男童，一邊用工具將脫水桶與機身分離，再用巨型剪鉗將脫水桶剪開，救出男童。整個救援過程長約30分鐘，男童未有受傷。

消防部門事後提醒家長，照顧兒童時不應讓孩子離開大人視線範圍；如果孩子不幸發生危險，家長應即時報警求助，不要強行處理。

影片曝光後，不少網民都留言表示孩子貪玩該罰，但家長亦有一定責任，「先撓一頓這腳丫，讓他長長記性！」、「太淘氣啦！家裏大人應該看好」。

另外，由於男童被卡着的姿態太特別，網民紛紛形容是「卡出新姿勢」，有人就猜測男童掉進去的情況，「估計是想坐在桶的邊緣轉圈圈？結果哢嚓一屁股坐進去了」。亦有人笑言「這柔韌性，是個練體操的料子啊」、「還以為看的是奧運跳水畫面」、「名場面，結婚放出來」。

（綜合）