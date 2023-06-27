驚！網傳內地男童躲窗外冷氣機　被家長打至墮5樓　警調查揭真相

內地日前發生1宗男童墮樓事件，引來民眾關注現今家長教育方式是否過於嚴苛。事發於上周日（25日），安徽水湖鎮某住處有男童被拍到躲在5樓的室外冷氣機上，屋內伸出棒狀物體在男童身旁拍打，沒過多久男童便墮樓，嚇得鄰居趕緊報警。

警方調查後證實，男童因貪玩卻擔心被責備，情急下才會躲到室外；其母害怕兒子失足，唯有用棍子拍打，企圖讓對方盡快進屋，可惜不果，男童仍不幸墮下。事件惹來內地民眾狠批該家長教育手法，並質疑「這是謀殺！」、「是不是親媽？」；亦諷刺當代成為父母需考牌，如測試情緒是否穩定，或有否暴力傾向。



安徽有男童被拍到躲於5樓室外冷氣機，疑被屋內人士不停用棒狀物體拍打，沒過多久便墮樓，嚇得鄰居趕緊報警。（網上圖片）

內媒報道，安徽一名年僅約10歲男童，日前被拍到竟站於5樓冷氣外機角落上，而單位有人從窗戶伸出棒狀物體，在男童身旁拍打，當時男童被迫至室外靠牆站，沒有多餘空間閃避，未清楚有否打中男童，但場面相當驚險。

樓下鄰居見狀後警告對方「不能再打了！」，可惜男童仍不幸墮樓，其後有人試圖抱起孩子檢查傷勢卻遭制止，擔憂隨意亂動會加重其傷勢，故報警求助。據指，男孩墮樓躺於地上時，嘴裏仍喊着「媽媽別打我」，惹人憐憫。

當地警方回應指，他們在6月25日下午7時36分接獲報案，稱水湖鎮某小區有人墮樓，其後迅速派員到場，並於小區樓下發現一名閆姓男童墮樓，隨即送醫救治。男童經診斷後，確認身體多處骨折，肺部挫傷，所幸並無生命危險。初步調查後，相信男童因貪玩又擔心受母親責罰，才會躲到窗外；其母害怕兒子墮樓，故用棍子拍打對方和勸勉其進屋，可惜男童疑承受不了所以選擇跳樓。

視頻惹來眾怒，並質疑該家長教育方式「過火」，「孩子都躲在空調機（冷氣機）外，還拿着棍子嚇唬，是不是親媽？」、「還嚇唬？？？這是謀殺！」、「感覺孩子一定很絕望，才會從5樓往下跳」、「『父母』是有監護義務的人，不是刑法上脫罪的理由」、「不刑事拘留嗎？」；有留言感嘆往後結婚生子前應該「考個證」，先要測試情緒是否穩定、有否暴力傾向，以及是否會經營家庭教育孩子。

對此當地婦女組織回應事件指，因為小孩調皮「小孩媽媽就是拿着棍子嚇唬他」，網民卻不接受解釋，斥責組織為保護婦女，卻置男孩安危於不顧，「只有夫聯和童聯才能保護男童」、「還好不是爸爸拿的棍子」。警方亦稱因為事件屬家務事，若男孩以及其他監護人選擇原諒涉事母親並不予追究，他們亦只能教育該母親往後要端正態度，注意教育方式，不能使用暴力。

（綜合）