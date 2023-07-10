阿仔幼稚園畢業！富媽媽豪贈$5萬頸鍊謝老師　身份曝光出手極闊綽

尊師重道也可化作實質禮物？馬來西亞日前有幼稚園男童即將畢業，其母為答謝老師對孩子的細心照顧，便購買1條價值3萬2490令吉（約54,463港元）的名牌頸鍊，以送給老師作謝禮。選購禮物和送禮的片段惹來廣大網民表示羨慕，又笑言是時候改變志願從事教師工作；亦有人欣賞老師的付出，相信她平日定是用心對待學生，才會獲學童和家長們的愛戴。



馬來西亞有幼稚園學童將畢業，其母為答謝老師便購買1條價值不菲的名牌頸鍊作謝禮。不少網民紛紛表示羨慕，更笑言要改變志願去當教師。（TikTok＠farahwen）

該名媽媽法拉（Farah）在TikTok上傳約34秒視頻，表示她正就讀國際學校幼稚園的兒子阿里，終於迎來最後上課天，她為答謝老師長期對兒子的教導和照顧，特意準備禮物送給對方。她寫道「身為孩子人生的第一個老師，在你細心教導之下，孩子成長和學習了不少知識，而你將會永遠的烙印在孩子心中」。

從圖片可見，阿里在最後上課天依依不捨地抱住老師，並為對方獻上鮮花。鏡頭一轉，則看見母親法拉在名店購物的畫面，她選購1條價值馬幣3萬2,490令吉（約54,463港元）的名牌頸鍊，打算作為老師的禮物。阿里最後親手拿着母親替他準備給老師的禮物，和同學擁抱告別後，便將這份「厚禮」交到老師手上，正式告別幼稚園生涯。

不少網民都很羨慕收禮的老師，更笑言要轉行去國際學校任教，「是時候改變我志願，努力成為國際學校老師了」、「我可以成為孩子的老師嗎？」、「還缺人嗎？」；不過亦有人認為相比起家長準備的禮物，老師平日所授予學生的知識才是無價之寶。

富媽（左二）表示，女傭為她家服務近4年「她們已經成為我們家庭的一部份」。（TikTok＠farahwen）

翻查資料顯示，這名闊綽的媽媽原來是從事進出口貿易的企業家。她過往曾大手筆地送贈家傭現金和配備直升機的豪華假期之旅。她當時表示，女傭已在為她家服務工作近4年，稱「她們已經成為我們家庭的一部份」，而且在照顧孩子和做家務方面很是盡責，所以想透過上述禮物讓她們感到被重視的感覺。

（綜合）